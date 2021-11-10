Неисчерпаемый источник знаний

В научной библиотеке Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова хранятся уникальные книги, изданные 300 лет назад.

Как сообщает пресс-служба вуза, возможность прикоснуться к редким экземплярам книг, находящимся в этой библиотеке, есть у каждого. К примеру, читатели могут ознакомиться с так называемым гуглом эпохи Анны Иоанновны, в которой указаны подробные инструкции к домоводству.

В книге под названием «Флориановая экономия», изданной в 1738 году, написаны инструкции об уходе за садом, а также рецепты приготовления пищи. Упоминается и о том, как подковать лошадь, лечить болезни и многое другое.

– Один из уникальных и единственных экземпляров в Казахстане, который хранится у нас, называется «Телесные наказания», 1913 года издания. Также есть книга «Навигация» Семёна Мордвинова, которая создавалась с 1748 по 1753 год, – рассказала главный библиотекарь научной библиотеки Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова Любовь Ершова.

Стоит отметить, что полистать страницы самых редких книг можно не только в режиме офлайн, но и виртуально. Новый ресурс с обширной коллекцией более чем 400 книг запущен на сайте библиотеки library.vkgu.kz в разделе «Редкая книга».

– У нас также есть русско-киргизский и киргизско-русский словарь Иш-Мухаммеда Букина, выпущенный в 1883 году в Ташкенте. Этот словарь вошёл в программу ЮНЕСКО по защите всемирного документального наследия «Память мира», – говорит Любовь Ершова. – Вместе с тем читатели могут познакомиться с бесценным шедевром национальной картографии Семёна Ульяновича Ремезова «Чертёжная книга Сибири», завершённым им в 1701 году. Однако в исторической науке эта уникальная книга стала известна лишь в 1842 году, когда было опубликовано её первое краткое описание.

В заключение Любовь Ершова добавила, что в планах научной библиотеки – заказ специальной холодильной камеры с режимом влажности и температуры для редких книг. По её словам, только так можно сохранить 13 тысяч книг с вековой историей на долгие годы.

Гульжан Естаева

Фото предоставлены ВКУ им. С. Аманжолова