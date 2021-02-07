Неисчерпаемая сила вдохновения

Выставка «Жизнь Абая в творчестве современных восточноказахстанских художников» открылась в Усть-Каменогорске.

Спустя многие годы покоряющая сила таланта великого сына казахского народа продолжает вдохновлять не только поэтов и писателей, но и представителей других отраслей искусства, к примеру, изобразительного. Художники, используя карандаш или кисть, раскрывают новые грани личности Абая Кунанбайулы и рассказывают свою историю знакомства с его творчеством…

Члена Союза художников Анатолия Бердюгина с творческим наследием Абая познакомил усть-каменогорский поэт Евгений Курдаков, который занимался переводами его поэтических произведений. Художник вспоминает, что, впервые услышав стихотворение в исполнении Е. Курдакова, был потрясён мудростью мысли. Тогда-то он и решил изложить слово Абая на бумаге.

Так появились иллюстрации к стихотворениям с одноимёнными названиями: «Осень», «Охота с беркутом», «Тихим шелестом листвы», «Человек – ничтожной плоти тлен и прах», «Вот мотыльков беспечный рой», «Стук часов – не робкий шелест забытья» и другие, в которых художник с помощью бумаги и простого карандаша смог передать мудрые мысли великого философа. Игра светотенью, линии, завитки, контуры… Всё это со стопроцентной точностью отражает настроение поэтических произведений.

– Абай – гигант народной мудрости, – отметил художник. – Если я через переводы воспринимаю его так, то для казахского народа Абай – это всё: его сила и опора.

Кстати, нельзя не отметить, что за иллюстрации к произведениям Абая Кунанбайулы, а также за реставрационные работы в спортивном комплексе «Алтайэнерго» Анатолия Бердюгина наградили медалью Beıneleý ónerіne sіńіrgen eńbegі úshіn (За вклад в изобразительное искусство), учреждённой Союзом художников Республики Казахстан в 2019 году.

Нельзя оставить без внимания триптих Ирины Мироненко. Её картины наполнены невероятным душевным теплом.

– В триптих входит портрет Абая, который олицетворяет прошлое, время, в котором он жил и творил, – поделилась художница. – На второй картине изображён памятник на площади Республики в Усть-Каменогорске. Это означает, что наставления великого предка актуальны и в наши дни. Прошлое и настоящее объединяет третья картина. На ней я изобразила то, что остаётся в сердцах и умах, – книги Абая. Свеча олицетворяет негаснущую память, а цветы – почитание поэта.

Кстати, о почитании… Интересно, что творчество Абая вдохновило Ирину на создание картин. А произведения искусства стали источником вдохновения для её знакомой, которая написала стихотворение про Абая Кунанбайулы, назвав акына «героем времён иных», а его назидания – «бриллиантом слов дорогих». Вот такой получился круговорот вдохновения в природе…

Необычной интерпретацией образа Абая привлекают и работы других художников. К примеру, на полотнах Андрея Коротаева мыслитель изображён в глубокой задумчивости, а рядом с ним его вечная спутница – книга. У Ирины Дорошенко с помощью красок и кисти мастерски получилось передать эмоции и настроение поэта. К слову, каждый из художников показал разные грани его личности.

Всего представлено около 30 тематических работ, выполненных в разных техниках и стилях. Любители искусства могут посетить выставку до конца февраля совершенно бесплатно по адресу: улица Кабанбай батыра, 142 (ТД «Әлем»), с 9:00 до 19:00, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Организатор и куратор выставки – председатель Восточно-Казахстанского филиала Союза художников Республики Казахстан Яна Агейкина проведёт экскурсию для всех почитателей творчества восточноказахстанских художников.

Александра Исаева

Фото Ануара Тюлюбаева