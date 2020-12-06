Недетские вопросы учителю 

В будущем году учителю русского языка и литературы средней общеобразовательной школы-комплекса № 3 Семея Мейрамгуль Жанаспаевой вместе с девятью коллегами предстоит защищать честь Казахстана на международном конкурсе Global Teacher Prize – 2021, призовой фонд которого составляет 1 млн американских долларов.

О том, как строит свою работу номинант Национальной премии «Учитель Казахстана – 2020», а также о проблемах дистанционного обучения и методах воспитания гармоничной личности рассказала сертифицированный учитель первого (продвинутого) уровня Мейрамгуль Жанаспаева.

– Расскажите, почему Вы выбрали именно эту профессию?

– Отчасти на мой выбор повлияла мама. Сколько помню себя в детстве, играла только в школу, исписала мелом все шкафы в доме. Но мама никогда не ругала меня за это. Сама она, в силу жизненных обстоятельств, не смогла осуществить свою мечту и стать учителем, но хотела воплотить её в нас, своих дочерях. Меня она всегда видела учителем, а сестру – врачом. Позже так оно и случилось.

Я благодарна маме, что она привила нам такое уважение к профессии учителя. Люди её поколения, дети послевоенного времени, для которых обучение в школе было мечтой, искренне уважали и ценили учителей. Сегодня мы много говорим о статусе педагога. Вот тогда он был действительно очень высоким. И я даже не знаю, удастся ли нам вернуть такое высокое уважение к учителю в реалиях современного общества.

Конечно, государство для этого многое делает. Но и от общества зависит немало, от воспитания в семье. Если бы дома прививали уважение к учителю, педагогу, то, уверена, ситуация бы в корне изменилась.

Окончив школу, я, ни секунды не сомневаясь, поступила в педагогический институт. А если говорить о выбранной специализации, то здесь решающую роль сыграла моя большая любовь к чтению, литературе. Я училась в сельской школе. Это было на руднике Боко в Жарминском районе. Сначала перечитала всю литературу в школьной библиотеке, потом перешла в сельскую. Так что литературу я полюбила с детства. А вот понимание и любовь к русскому языку нам привили уже в педагогическом институте. Именно там я поняла, что русский язык и литература неотделимы друг от друга.

– Что ценного в профес-сиональном плане Вы приобрели для себя за годы учёбы в педагогическом институте?

– Мне очень повезло с педагогами. В 1988–1993 годах, в период моей учёбы в Семипалатинском педагогическом институте им. Н. К. Крупской (позже он был переименован в СПИ им. Шакарима), был очень сильный педагогический состав. Наши преподаватели являлись истинными представителями интеллигенции, обладали глубокими знаниями и огромным опытом. Нам не читали классические лекции, с нами беседовали. И в этих беседах раскрывалась истина.

Глядя на своих преподавателей, мне всегда хотелось стать именно таким педагогом. Не знаю, получилось ли у меня. Но вот уже 27 лет моя жизнь неразрывно связана с педагогической деятельностью.

– Вы изначально хотели преподавать в школе с казахским языком обучения?

– Так сложились обстоятельства. В пединституте я училась в русской группе. Но в начале 90-х годов ХХ века был острый дефицит учителей в школах с казахским языком обучения. И я переквалифицировалась. Все сертификаты по профессии у меня именно по этой специализации.

– Вы начинали свою педагогическую деятельность в сельской школе? Это было ваше родное село?

– Нет, к тому времени это село вообще перестало существовать. На последнем курсе института я вышла замуж, и мы с мужем переехали жить в село Приречное. Там я проработала в средней школе около восьми лет.

– Чем, на Ваш взгляд, отличаются сельские дети от своих городских сверстников?

– Дети везде одинаковы. Просто в селе они становятся нам ближе. Мы хорошо знаем их родителей, видим их не только в стенах школы, но и на улице. Скажу одно. В селе обязательно помогут учителю принести домой ведро воды, если встретят его на улице.

– Вы сейчас работаете в школе, которая продолжительное время масштабно занимается решением проблем экологического воспитания. Как пришли к этому?

– Это были совместные шаги всего педагогического коллектива школы. Но генератором идеи является её директор Нуржан Ахметкалиев.

Конечно, к этому шли не один год. Всё началось с работы по благоустройству пришкольной территории. В районе 72-го квартала практически не осталось мест для неспешных семейных прогулок и отдыха. И мы решили облагородить школьный двор при помощи подручных средств. В первые годы делали это своими силами: работали учителя и учащиеся. Затем эта идея увлекла всё сообщество микрорайона.

Свою работу мы поставили на научную основу и стали проводить её как проектную деятельность. В этом, бесспорно, огромную роль сыграла заместитель директора по учебно-воспитательной работе нашей школы Светлана Сагидоллаевна Оспанова. Она многие годы являлась завучем в областном биологическом центре Семея, у неё сформировался особый взгляд на экологическое воспитание школьников. Она нам дала мощный заряд для развития научной и проектной деятельности.

Вначале это были небольшие проекты, но со временем они расширялись, и достаточно скоро был разработан общешкольный проект «Зелёная школа», который высоко оценили в текущем году, и СОШ-комплекс № 3 Семея признали «Лучшей эко-школой Казахстана».

Я рада, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев призывает учителей школ обратить особое внимание на экологическое воспитание детей и общества в целом. Опираясь на свой опыт, наши педагоги разработали программу факультативного курса по экологическому воспитанию. Я стала одним из её соавторов. Вместе с коллегами рассмотрели возможность использования элементов экологического воспитания в образовательном процессе.

Например, в математике вполне возможно составить задачу, в которой будут фигурировать вопросы, связанные с раздельным сбором ТБО и другими темами. На уроках информатики дети учатся монтировать документальные фильмы по экологической тематике. Есть планы научить их делать собственные мультипликационные фильмы. Эти навыки ребятам в любом случае пригодятся в жизни, не говоря уже о полученных знаниях в области охраны окружающей среды.

Также в школе широко ведётся волонтёрская деятельность под руководством завучей Карлыгыш Шияновой и Анар Смагуловой. Ребятам прививают доброту, уважительное отношение к старшим, заботу о близких и тех, кто нуждается в помощи и внимании общества. Мы часто ездим в дом престарелых, чистим снег на территории. Девочки шьют на уроках технологии экосумки, чтобы заменить ими пластиковые пакеты. Иными словами, экологическое воспитание обрело в школе такие масштабы, где каждый учитель разрабатывает собственный авторский проект или целую программу. Например, учителя технологии помогли учащимся сделать поделки из природного материала. И эти выставки детского творчества имели большой успех не только в школе, но и в масштабах города, области, республики.

Самое главное, что мы поняли: занимаясь в этом направлении, любой школьник найдёт занятие по душе, раскроет себя с новой стороны. Важны не только академические знания, но и творческое развитие подрастающего поколения.

– К сожалению, современные подростки совершенно не интересуются книгами. Как Вы прививаете детям любовь к чтению?

– В основном благодаря проектной деятельности и факультативным занятиям. В школе на постоянной основе работают два проекта: «Успешное чтение» и «Культура чтения». Они направлены на то, чтобы дети не просто больше читали, но и развивали навыки мышления, анализа прочитанного текста.

Наши ученики много читают, и им хочется поделиться с другими своими мыслями о прочитанном. Для этого в школе подготовлена лофт-площадка REDx. Здесь ребята не пересказывают содержание произведения, а анализируют его, предлагая к прочтению. Им надо выступить так, чтобы другие дети захотели прочитать эту книгу. Тематика обсуждаемых книг широка: от Салтыкова-Щедрина «Премуд-рый пескарь» до Роберта Кийосаки «Богатый папа, бедный папа».

Меня радует широта интересов наших учеников. Я захотела научиться у них чему-нибудь. Попросила девочку, занимающуюся декупажем, научить меня этому виду декоративно-прикладного искусства. На нашем примере такие альянсы стали образовываться по всей школе. Увлечение детей переросло в школьный проект «Керемет бала». Совместные работы ученика и учителя демонстрировались на городских, областных выставках. Это был по-настоящему увлекательный и уникальный проект.

Переход на дистанционное обучение усложнил общение с детьми. Но мы нашли выход. На школьный YouТube-канал размещаем заинтересовавшие нас фильмы, обговариваем день и время просмотра, затем делимся своими мыслями в комментариях. Такой способ помогает поддерживать общение во время дистанционного обучения.

Кроме того, пока мы учились в офлайн-формате, нередко в школе проводилась интеллектуальная игра «Умницы и умники». Детей захватывает сам процесс подготовки к ней. Как-то раз на уроке я специально перестала читать книгу на самом захватывающем эпизоде. Дети попросили продолжить, и я им посоветовала обратиться в библиотеку и самим прочитать книгу дальше.

Они незамедлительно взяли книжки и с большим интересом углубились в чтение прямо в школьном коридоре. Это была настоящая радость для меня. Потом на уроке я предложила ребятам поиграть, чтобы обсудить прочитанное. Но один из учеников вдруг заявил, что не будет участвовать в соревновании. Позже я узнала, что он проиграл важные спортивные соревнования, и у него развился страх перед любым конкурсом.

Тогда я предложила ему просто посидеть в зале в качестве зрителя. Но в ходе отборочных вопросов он очень хорошо отвечал и сам не заметил, как оказался на игровых дорожках, а потом стал и победителем игры. Так он преодолел свой страх, обрёл уверенность в своих знаниях и силах.

Вот из таких небольших побед и моментов и складывается миссия учителя – не просто передать знания, а повлиять на формирование гармоничной личности.

– В сложившейся ситуации образовательный процесс проходит в весьма непростых условиях. Как Вы выстроили работу в рамках дистанционного обучения?

– XXI век отличается от других столетий своей информативностью и множеством способов передачи и получения информации. Учитель должен идти в ногу со временем: использовать в своей работе инновации, различные методики и гаджеты, должен в совершенстве владеть преподаваемым материалом. В начале 90-х годов мы в глаза не видели компьютер, а когда он появился в школе, освоить его казалось делом нереальным. Сегодня же мы преподаем в условиях дистанционного обу-чения и используем различные ресурсы и платформы, осваивая новые цифровые программы.

Пандемия внесла свои коррективы в сфере образования. Проблем прибавилось: как не потерять заинтересованность учеников, их природную любознательность? Как их мотивировать в новом формате дистанционного обучения? Но в то же время появились новые условия для развития саморегуляции учеников. И мы в поиске новых способов воспитания и развития школьников.

За лето все настроились на то, что реальность изменилась, и нам придётся учиться на расстоянии друг от друга. За период летних каникул учителя прошли множество курсов, освоили навыки работы на различных образовательных платформах. Нет привычных педагогических советов, на которых обсуждались проблемы, делились лучшими практиками. Как сертифицированный учитель первого (продвинутого) уровня, ищу новые формы для поддержки коллег в их профессиональной деятельности.

Конечно, в первые недели весеннего карантина, когда мы все внезапно оказались за запертыми дверями, обстановка была критической. Но постепенно процесс обучения выстроился в стройную систему. Самое интересное, что такая форма обучения помогла раскрыться тем детям, которые на уроке предпочитали отмалчиваться. Сейчас они не стесняются выразить свои мысли, показать знания.

Учитель – очень гибкая профессия, способная подстраивать свою деятельность под любые условия. Ведь главное для педагога – это дети. И какие бы проблемы ни возникли, ему надо «всё это оставить у порога в класс и войти к детям с возвышенно настроенной душой». Наверное, эти слова Симона Соловейчика определяют суть моей работы и характеризуют меня как учителя.

Софья Соболевская

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Семей