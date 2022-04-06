В Восточном Казахстане проходит «Неделя здоровья».

Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню здоровья, будут направлены на раннее выявление онкологических заболеваний.

С 4 по 8 апреля, с 14.00 до 17.00, в поликлинике областного Многопрофильного центра онкологии и хирургии планируется проведение бесплатных консультативных приёмов.

Как пояснили в пресс-службе онкоцентра, предварительная запись и направление к специалисту не требуются.

– В эти дни приём будут вести высококвалифицированные врачи: абдоминальный и торакальный хирурги, маммолог, уролог, гинеколог. Ждём всех желающих бесплатно проверить своё здоровье по адресу: Усть-Каменогорск, улица Потанина, 6, корпус 1, поликлиника, – сообщили в онкоцентре.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +7(7232) 48-91-51, 8 778 003-78-45.

Аида Жумекенова

Фото из открытых источников