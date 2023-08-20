Неделя развлечений

Восточноказахстанцев приглашают принять участие в череде увлекательных праздничных мероприятий, которые продлятся неделю.

Традиционно в честь Дня Конституции Республики Казахстан по всей стране проводятся масштабные торжества.

В Восточном Казахстане праздничные мероприятия проходят с особым размахом во всех городах и районах. Ещё в конце августа в Усть-Каменогорске отмечают День города.

В этом году для жителей региона организаторы подготовили обширную праздничную программу.

Так, в Усть-Каменогорске 24 августа, в 19:00, на площадке перед Домом дружбы – центром общественного согласия пройдёт костюмированный музыкальный ретровечер в стиле 70-х, 80-х, 90-х, 2000-х годов и презентация ночной подсветки на жилых домах.

26 августа, в 18:00, на площади амфитеатра будет организована командная интеллектуальная игра «Туц-Туц Quiz».

27 августа, в 17:00, в парке «Самал» состоятся спортивные мероприятия планка и Tartyl Fest. В этот же день, в 18:00, на площади амфитеатра – интерактивные игры WHITE PARTY.

28 августа, в 19:00, на площади амфитеатра пройдёт битва каверов.

29 августа, в 17:00, будет организована товарищеская встреча по греко-римской и вольной борьбе «Ұлы дала батырлары».

30 августа, с 9:00 до 11:00, на площади Республики состоится ряд мероприятий: арбузный фестиваль, гастрономический фестиваль «Вкус Востока» и фестиваль ремесленников «Сувенир Востока», а также будет организована праздничная торговля. В этот же день, в 11:00, на площади Республики пройдёт дневная концертная программа, посвящённая Дню Конституции.

Вечером, в 18:00, на площади Республики состоится концерт с участием звёзд казахстанской эстрады, а в 22:00 жителей и гостей областного центра ждёт праздничный салют.

Александра Исаева

Фото из архива редакции