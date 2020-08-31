С 24 по 30 августа по всему Казахстану Конституционный Совет реализует проект «Неделя Основного закона», посвященный 25-летию Конституции Республики Казахстан.

Осмысление роли Конституции в модернизации общества и государства, повышение конституционной культуры общества в рамках общенациональной программы «Рухани жаңғыру» – таковы основные цели организаторов. По всей стране проводятся конференции, круглые столы, бесплатные юридические консультации и вебинары. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, все мероприятия проходят в онлайн-режиме.

В нашем регионе активное участие в «Неделе Основного закона» принимает прокуратура Восточно-Казахстанской области. В течение рабочей недели, с 24 по 28 августа, любой желающий мог получить бесплатную юридическую консультацию.

– Мы принимали звонки от граждан по двум линиям ежедневно, – сообщили в прокуратуре ВКО. – Консультировали по всем вопросам, разъясняли, как поступить, что сделать или куда обратиться. Такая работа у нас ведется на постоянной основе.

Дмитрий Одинцов