Небольшая пауза

Госуслуги по линии недвижимости будут недоступны для жителей ВКО с 26 апреля по 9 мая 2023 года.

В связи с переходом на новую информационную систему «Единый государственный кадастр недвижимости», будет временно приостановлен приём заявок на оказание услуг по линии недвижимости.

Филиал «Правительство для граждан» по ВКО сообщает, что с 26 апреля по 9 мая 2023 года ЦОНы страны не будут оказывать все виды услуг в сфере государственной регистрации прав (обременений) на недвижимое имущество, регистрации движимого имущества, не подлежащего обязательной регистрации и технического обследования объектов недвижимости. Ввиду более длительных сроков исполнения услуг на бумажных носителях, а также доставки документов, приостанавливать приём услуг в ЦОНах будут раньше, чем через eGov.kz.

К слову, граждане, кто заказал услугу до 26 апреля, смогут получить результат в указанные сроки.

Вместе с тем отметим, что со 2 по 9 мая текущего года также будет приостановлен приём документов онлайн на оформление и техническое обследование недвижимости через портал eGov.kz, системы нотариусов, налоговых, банков второго уровня и органов исполнительного производства Министерства юстиции РК. Кроме того, в указанный период граждане не смогут воспользоваться услугами, связанными с жилищными программами.

Напомним, 5 апреля 2023 года был подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации государственных услуг в сфере земельных отношений». В целях автоматизации оказания государственных услуг в сфере земельных отношений госкорпорацией проведены работы по запуску информационной системы «Единый государственный кадастр недвижимости». Система включает в себя сведения из двух баз данных: государственная база данных «Регистр недвижимости» и автоматизированная информационная система государственного земельного кадастра. По окончании переноса всей информации из баз данных они будут ликвидированы.

Артём Захаров