Не зная броду…

Восточноказахстанцы продолжают пренебрегать правилами безопасного поведения на воде.

По информации руководителя Управления гражданской обороны ДЧС ВКО Руслана Орынбекова, на территории области оборудованы 22 разрешённых для купания безопасных места. Проведено более 1738 рейдов, 154 встречи с населением, а также 18 акций, с охватом более десяти тысяч человек.

Кроме того, выставлены мобильные посты на Бухтарминском водохранилище в районе Самарского побережья и в Усть-Каменогорске в запрещённом для купания месте – котлованах комбината нерудных материалов. Именно там, несмотря на запрет, ежедневно собирается множество желающих искупаться.

– С начала года за нарушение правил общего водопользования предупреждения получили девять физических лиц, за нарушение правил безопасности на водоёмах привлечены к ответственности два должностных и четыре физических лица, – сообщил Руслан Орынбеков. – За распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения привлечены 24 человека, за нарушение правил эксплуатации судов, в том числе маломерных, – пять физических лиц.

За прошедший месяц купального сезона на водоёмах области утонули три человека, из них один ребёнок. Основная причина – купание в необорудованных местах, где установлены запрещающие знаки.

– Купальный сезон продолжается, поэтому хочется призвать жителей и гостей нашей области не пренебрегать рекомендациями спасателей. Выбирать только оборудованные пляжи, где дежурят спасатели и медики, где есть средства спасения и обследовано дно водоёма. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра и не отпускайте их к водоёмам без сопровождения взрослых, – сказал Руслан Орынбеков.

При возникновении чрезвычайной ситуации сообщайте об этом по номеру «112».

Альмира Нуртаева