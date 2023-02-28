Не женское это дело?

Коалиция по развитию женского предпринимательства и гендерного равенства в Казахстане «WAGE» открывает новые горизонты занятости для жительниц Восточного Казахстана. В регионе намерены активно поддерживать женщин, открывающих собственный бизнес.

На базе Центров развития женского предпринимательства для будущих деловых леди организовывают менторские курсы, обучение финансовой грамотности, а также готовят выгодные программы финансирования стартапов.

Неслабый пол

В ВКО состоялась встреча представителей крупных организаций и сообществ из областного центра, а также Астаны и Алматы. Их деятельность направлена на поддержку женщин, желающих реализовать себя в бизнесе.

Коалиция по развитию женского предпринимательства и гендерного равенства в Казахстане «WAGE», созданная в 2022 году, объединяет более 30 женских бизнес-ассоциаций и организаций гражданского общества Казахстана при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК. И сегодня члены Коалиции работают над тем, чтобы жительницы страны могли увереннее чувствовать себя в бизнесе.

На базе Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева организовали круглый стол на тему «Развитие женского предпринимательства – развитие региона».

– Женщины в Казахстане на сегодняшний день ведут мелкий или средний бизнес, – высказала свою точку зрения заместитель президента Ассоциации деловых женщин Казахстана и член Комиссии по делам женщин при акимате Астаны, член Коалиции Сания Ирсалиева. – Нам же хочется, чтобы они могли заявить о себе в более крупных проектах предпринимательства. К сожалению, преимущества женщин нередко воспринимаются как неподходящие качества для бизнесмена. Слабый пол ассоциируют с домашним очагом, считая, что у женщин в приоритете пресловутые бытовые обязанности. Бывает даже такое, что банки неохотно соглашаются кредитовать начинающих бизнес-леди, полагая, что они не справятся с обязательствами. Это не так. Современные женщины вполне способны вносить вклад в экономику страны в сегменте бизнеса. И сейчас государство, к счастью, даёт им такую возможность.

Сложно, но реально

В Палате предпринимателей ВКО отметили, что более 60 процентов обращений в 2022 году, связанных со стартапами, поступали именно от представительниц прекрасного пола.

– Показатель обращений со стороны женщин вырос на 12 процентов в сравнении с позапрошлым годом, – констатирует начальник отдела развития человеческого капитала ПП Асет Адылхан. – И это неудивительно, если учесть, что, по данным статистики, на сегодня в ВКО больше половины жителей – это женщины.

Руководитель отдела по поддержке и развитию частного предпринимательства управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Айгуль Мухамадиева добавила, что в прошлом году количество субъектов малого и среднего бизнеса в регионе увеличилось на 12,5 процента.

Координатор программы WAGE «Национальная повестка женского предпринимательства в странах Центральной Азии» в Казахстане Зарина Бекболат сообщила, что одними из главных барьеров в бизнесе для женщин становятся недостаточная осведомлённость и затруднённый доступ к госпрограммам, низкий уровень финансовой грамотности и недостаток собственных средств для старта своего дела.

Мы вам поможем!

Одним из видов поддержки бизнес-леди стала деятельность Центров развития женского предпринимательства (ЦРЖП). Центры функционируют в 14-ти регионах и трёх городах республиканского значения с марта 2022 года на базе региональных палат предпринимателей НПП РК «Атамекен». Финансовую поддержку центрам оказал Азиатский банк развития (АБР). А в текущем году деятельность центров подкрепили из республиканского бюджета.

– Одним из важных направлений работы центров является организация обучения (менторства, то есть наставничества) будущих бизнесвумен, – объяснила менеджер Центра в ВКО Жанара Елемесова. – В области на сегодня 477 женщин получили услуги центра.

Координатор программы Европейского банка реконструкции и развития «Женщины в бизнесе» Евгений Сон добавил, что в настоящее время среди женщин набирает популярность занятость в сфере виртуального бизнеса, SMM-менеджмента и торговли.

Это так по-женски!

В ВКО также немало примеров, когда женщины направляют свои силы на воплощение социально-важных идей. Так, в Усть-Каменогорске и области успешно работают дома престарелых, детские сады и школы для детей с особыми образовательными потребностями, которыми руководят женщины.

Ярким примером успешной работы в социальном бизнесе является «Специальная школа-детский сад «Страна чудес» для детей с расстройствами аутистического спектра» под руководством Лилии Мамбуровой.

– Развитие женского предпринимательства для Восточного Казахстана действительно актуальная тема, поскольку всё больше жительниц демонстрируют желание состояться именно в бизнесе, – подчеркнула заместитель акима Усть-Каменогорска Ирина Смит. – Более того, для нашего региона характерно такое течение, как социальное предпринимательство, и как раз в нём в основном задействованы именно женщины. Сейчас активно совместно работают местные исполнительные органы и предприниматели, достаточно диалоговых площадок, чтобы решать задачи бизнеса.

А значит поддержка женского предпринимательства действительно является важным аспектом, который в настоящее время получает более широкие возможности и обещает занять уверенное место в нише бизнеса в регионе.

Лилия Дроздова

фото предоставлено ВКТУ им. Д. Серикбаева