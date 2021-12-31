Не ждите чуда – чудите сами!  

Традиционно новогодние праздники – это время чудес. Даже не самих чудес, а их ожидания. Когда кажется, что заветное желание обязательно сбудется. И это предвкушение делает людей счастливее.

Мы решили поинтересоваться у психологов, почему же люди так верят в новогоднее чудо и ждут его каждый декабрь?

В нас почти с рождения закладывается потребность в чуде, мы с раннего детства слышим волшебные истории, сказки. Постепенно формируется желание пережить что-то подобное, стать героем волшебной истории, и это желание сохраняется даже во взрослом возрасте, отсюда и вера в магию, различные гадания. С этой потребностью в чуде мы живём 12 месяцев и дожидаемся Нового года, праздника, одним из символов которого является волшебник Дед Мороз.

По мнению практикующего психолога Венеры Кокеновой, одна из причин, почему мы постоянно ждём новогодних праздников с надеждой, кроется во внутреннем ребёнке, который есть почти в каждом из нас. Он возлагает на Новый год планы, задачи и надежды.

– Новогодние праздники – это кусочек сказки, который мы можем себе позволить раз в году. Внутренний ребёнок за год устаёт от взрослых бытовых проблем, и ему хочется скинуть с себя эти мешки с обязательствами, окунуться в праздник, который ассоциируется с началом чего-то нового. Он предвкушает, надеется, ощущает обновление, – отмечает Венера Кокенова.

Однако на фоне всеобщего веселья, эйфории, празднества многие наделяют праздник чрезмерной важностью. Для каждого человека Новый год – это некий рубеж, переход в новую веху развития, а для того, чтобы туда перейти, необходимо подытожить тот путь, который прошёл за год. Здесь и подкрадывается «новогоднее обострение» – некоторые люди переживают апатию и упадок сил вместо праздничного настроения. По мнению психолога, такое бывает не у всех.

– Есть такой тип людей с повышенной тревожностью, которая «подогревается» ещё сильнее в праздники. Это состояние может возникать из-за традиции подводить итоги прожитого года. Такие люди не могут оценить достоинства и свои маленькие победы, достигнутые в течение года. Они, наоборот, сосредотачиваются на том, чего они не сделали и не добились. Эта неправильная фокусировка играет против них. Ведь когда такой условный человек понимает, что за 365 дней он «ничего не достиг, не заработал, никого не удивил», это бьёт по самолюбию, снижает мотивацию ставить другие цели, – говорит психолог.

Как же справиться с таким состоянием? Специалист рекомендует не предъявлять к себе завышенных требований, а подумать о том, каких же целей вы достигли в этом году и что из запланированного было не выполнено, и почему, выработать план действий.

– Очень важно научиться большую задачу делить на несколько маленьких. Шаг за шагом их выполнять. Тогда и поднимается новогоднее настроение, ведь человек видит, какие цели он выполнил и достигает следующих. В итоге понимает, что прошёл уже не два шага, а десять, а потом и километр. Важно научиться сосредотачиваться на маленьких успехах, – отмечает наш собеседник.

Но до самого праздника ещё уйма дел – нужно завершить многие проекты и отчёты на работе, спланировать праздничные каникулы, подготовить детей к новогодним мероприятиям, найти подарки, закупить продукты. Из-за таких дедлайнов порой наступает чувство выгорания. Ещё один фактор, влияющий на уровень стресса, – накопленная эмоциональная усталость.

– Всё зависит от внутренней наполненности человека. Кто-то до нового года добирается полным внутренних сил и ресурсов, кто-то – на полном истощении и на последних силах выходит в рабочие будни следующего года. Весь этот дедлайн, согласно которому люди ставят себе цели, задачи – это про завышенные требования к самому себе. Чувство выгорания происходит, когда человек всё время находится в напряжении, не давая себе права на передышку и расслабление. Нужно уметь распределять дела по приоритетности, ведь не слишком важные дела можно перенести на следующий год, – говорит психолог.

По её мнению, необходимо развивать навык балансирования между работой, домом, личной жизнью и отдыхом.

– Мы живём в условиях цейтнота, в вечных дедлайнах, задачах. Каждый день наш мозг перерабатывает большое количество информации. Но не каждый человек умеет держать мозг в таком тонусе. Поэтому важно научиться переключать состояние, распределять силы и время на работу, домашние дела, – делится Венера Кокенова.

Для того чтобы долгожданный праздник прошёл с легкостью в душе, психолог советует прислушаться к своему внутреннему ребёнку, позволить ему все «хотелки». Что лично для вас создаёт магию и сказку? Это может быть ваш собственный маленький ритуал – пойти утром в заснеженный парк, покататься с горки, на коньках, купить то, что долго хотели.

– Когда мы событие закрепляем чем-то положительным, будь то поездка с друзьями за город, приятный вечер в компании любимого человека или покупка какого-нибудь подарка для себя, это благотворно влияет на общее состояние психики. Мы понимаем, что потрудились на славу и получили за это маленькую награду, – отмечает специалист.

А если новогоднее настроение так и не приходит, разрешите себе побыть без него. Позвольте себе не успеть что-то из своего списка дел, праздновать по-своему. Ведь пословицу: «Как встретишь Новый год, так его и проведёшь» не стоит воспринимать слишком буквально.

Дарья Антон

Фото из личного архива В. Кокеновой

Коллаж Анны Ерёминой