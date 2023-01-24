Не ждать пиковый период

В Восточном Казахстане начали подготовку к весенним паводкам. На сегодняшний день высота снежного покрова в некоторых районах региона достигает 116 сантиметров, а толщина льда превышает 70 см.

Как отметил на совещании аким области Даниал Ахметов, уже определены места, где будут необходимы взрывные работы, и очень важно уже сейчас провести все конкурсные и тендерные процедуры, чтобы не отвлекаться на них в пиковый период. С конца января начнётся аудиовизуальное обследование населённых пунктов и территорий, а также проверка всех гидротехнических сооружений, которых в области насчитывается 131.

– Опасение вызывают гидросооружение на водоёме Уйдене в Зайсанском районе и плотина в районе Самар, – отметил Даниал Ахметов. – В течение недели акимы городов и районов должны предоставить информацию о том, какие проблемы имеются и о потенциально паводкоопасных местах.

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций в регионе в Дорожную карту включили более 20 противопаводковых мероприятий. В настоящее время в области активно проводят очистку и ремонт водопропускных сооружений, а также делают прогнозы относительно необходимости эвакуации жителей в местах с наибольшим риском неконтролируемого половодья.

Если морозы не слишком беспокоят жителей Восточного Казахстана этой зимой, то обилие снега успело многим доставить массу неприятностей. Помимо закрытых трасс, риска схода лавин снегопады могут стать причиной крупных весенних паводков. Для того чтобы уберечь жителей от подтоплений, в области уже сейчас начали подготовку к последствиям таяния снега.

– По информации РГП «Казгидромет» в середине января отмечалось максимальное значение глубины промерзания почвы, – рассказалаи в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО. – В селе Акжар Тарбагатайского района земля промёрзла на 77 сантиметров. Запас воды в снежном покрове на большей части равнинной территории области превышает норму больше, чем в три раза.

Самыми снежными оказались Катон-Карагайский, Курчумский, Глубоковский и Шемонаихинский районы. Высота снежного покрова местами достигает 116 сантиметров. На большей части горных территорий области снегозапас в пределах нормы, на востоке и юго-востоке выше нормы на 20-25 процентов.

– В Дорожную карту по области включили 21 мероприятие, из которых на сегодняшний день реализовано 16, – сообщают в ДЧС. – На текущий год запланировано ещё пять. Продолжаются работы по углублению и прочистке русел арыков, ремонту лотков, укреплению берегов рек.

Для обеспечения безаварийного пропуска паводка в Ертисской бассейновой инспекции поручили всем собственникам ГТС создать свободные резервные ёмкости в водохранилищах.

– В регионе осуществляется постоянный контроль уровня воды, – уточнили специалисты ДЧС. – Под наблюдением 102 моста и 1503 водопропускных трубы на автомобильных дорогах областного значения. Кроме этого, ежедневно проводится очистка водопропускных труб от наледи на 13 участках автодорог. В прошлом году проводились работы по устройству и ремонту водопропускных труб в Глубоковском, Курчумском районах, ремонту малого моста на автодороге Курчум – Калжыр – Бурабай – Маралиха.

К противопаводковым мероприятиям также подключились местные исполнительные органы. Силами МИО организована очистка 62 водопропускных сооружений, 80 километров арыков и каналов, 46 мостов, вывезено 102 тысячи кубометров снега.

– С января текущего года службы ЧС совместно с МИО осуществляют постоянный мониторинг паводкоопасных мест, – отметили в ДЧС. – На февраль по области запланировали визуальные осмотры паводкоопасных участков и гидротехнических сооружений. Такая практика позволяет заблаговременно определить «слабые места» населённых пунктов в паводкоопасный период.

По данным Департамента по ЧС, на территории Восточно-Казахстанской области 71 населённый пункт подвержен паводку. На сегодняшний день в 15 населённых пунктах угроза снята, минимизирована в 46.

– На период угрозы паводка для оперативного реагирования планируется задействовать 1764 человека личного состава, – сообщили в ДЧС. – Также в наличии 217 переносных и 18 прицепных мотопомп, 60 плавательных средств, более 700 единиц техники служб гражданской защиты. Проводится заготовка мешкотары, инертных и горюче-смазочных материалов. В экстренных случаях для размещения эвакуируемого населения предусмотрено 124 пункта.

В областном центре также активно готовятся к возможным последствиям снежной зимы. Так, в селе Ахмер проложили лотковый арык по улице Сейфуллина, углубили и очистили арык по улице Омарова. Аналогичные работы завершили в поселке Шмелёв Лог, на территории садового общества «Металлург-3» и в 28 жилом районе.

Очищены арыки в микрорайонах КШТ, Аблакетка, Промбаза, Согра, Куленовка, Жыланды, Защита, Нефтебаза, Прохладная, посёлках Шыгыс, Прудхоз. Привели в порядок и русла ручьёв Жуковский, Чечек, Бражий.

– На данный момент состояние ручьёв и рек на территории города стабильное, – комментируют сотрудники департамента по ЧС. – На ручьях Безымянный (в районе горнолыжной базы) и Безымянный ключ (в районе Бобровской трассы) идёт образование наледи, угрозы перелива нет. По результатам проведённого обследования решили промыть наледь горячей водой. Этим занялись в ГКП «Таза Өскемен».

На время паводков в городе подготовили 75 единиц специальной техники, 120 человек личного состава, четыре прицепные и 20 переносных мотопомп. Планируется закуп ещё десяти переносных мотопомп.Пополняются запасы инертных материалов, ГСМ и мешкотары. Уже сейчас заготовлено пять тысяч мешков, 400 тонн песка, 70 тонн ГСМ.

Жителям же в свою очередь настоятельно рекомендуют проявить сознательность и ответственность и своевременно освободить от снега придомовые территории, не засорять арыки и русла ручьёв.

Лилия Дроздова

Фото пресс-службы ДЧС ВКО