Не запутаться в сети

В Шемонаихинском районе с начала этого года зарегистрировано более 50 фактов интернет-мошенничества.

Об этом проинформировали представители районной прокуратуры. По их данным, в последнее время в районе участились случаи интернет-мошенничества. Так, с начала 2022 года было зарегистрировано 54 уголовных правонарушения, связанных с мошенничеством. Ущерб, причинённый этими преступлениями, составил более 300 миллионов тенге.

Стражи порядка рекомендовали гражданам быть осторожнее при навигации в сети Интернет и при столкновении с фактами мошенничества немедленно обращаться в полицию. Одним словом, чтобы не стать жертвой злоумышленников в интернет-пространстве, нужно строго соблюдать правила цифровой гигиены.

Ерик Абитов

Шемонаихинский район