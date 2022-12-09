Не заплатил – ходи пешком

Более тысячи автомобилей водворены на штрафстоянки в Восточно-Казахстанской области.

В регионе седьмой раз прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер», в рамках которого стражи порядка выявили должников и злостных нарушителей Правил дорожного движения РК.

– По итогам семи мероприятий совместно с сотрудниками исполнительного производства взыскано свыше 130 миллионов тенге, – сообщили в пресс-службе Департамента полиции ВКО. – За неисполненные штрафы более тысячи автомобилей водворены на специализированные стоянки.

Также во время ОПМ полицейские провели разъяснительную работу с населением: рассказали о способах оплаты административных штрафов. Так, стражи правопорядка осуществили 19 тысяч обходов домов и квартир и уведомили более 12 тысяч водителей.

Татьяна Кравченко