Не забыты братья меньшие 

Сильные морозы, толстый снежный покров и дефицит кормовой базы осложняют жизнь четвероногого и пернатого населения наших лесов, гор и долин. Поэтому зимний сезон для людей, чья работа – это защита и охрана братьев наших меньших, является особо ответственным.

Какова в целом обстановка на охраняемых профильными организациями природных территориях?

ГУ «Маркакольское лесное хозяйство» занимается охраной лесов, зверей и птиц на площади 230 644,4 гектара. В покрытых хвойными лесами горах и долинах можно встретить представителей разнообразной фауны, которой богата наша область. Охраной обитающих среди местных красот животных занимается охотовед лесохозяйственного учреждения Бакаткали Аубакиров.

Он рассказал, что для подкормки копытных животных – лосей, маралов и косуль – в летнее время было заготовлено 8 тонн сена, 150 штук берёзовых веников, а также веточный корм. На территории, которая контролируется организацией, построено 45 площадок, где животные могут найти корм.

– Мы уже развешали веники, укладываем в кормушки сено и обновляем солонцы, – говорит Бакаткали Аубакиров. – Пока обстановка для зверя благополучная. В эту зиму снежный покров сравнительно небольшой, поэтому для копытных животных кормовая база доступна. Браконьерства на подведомственной территории мы не допускаем. Сотрудники лесохозяйственного учреждения регулярно проводят рейды на лошадях, служебном автомобиле и снегоходах.

Согласно информации областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, в минувшем 2020 году велась активная природоохранная деятельность. В результате подведомственными организациями выявлено 762 нарушения природоохранного законодательства. Взыскано 2,8 млн тенге административных штрафов.

Для улучшения эффективности борьбы с браконьерством действовало специальное формирование – отряд оперативного реагирования лесного и охотничьего хозяйства. В его составе – 60 сотрудников. Главная функциональная задача – выявление и пресечение правонарушений в сфере охраны животного мира.

Биотехнические мероприятия на территории области включают создание условий для роста численности диких копытных животных. В рамках этой работы произведён ремонт 62 кормушек и навесов, выложено 16 тонн сена, пять тонн зерновых, дополнены на 14,4 тонны подкормки солонцы. Кроме этого, произведён отстрел 81 одичавшей собаки, уничтожено 313 серых ворон в местах гнездования боровой и водоплавающей дичи.

По утверждению специалистов профильного ведомства, за последние пять лет в результате проводимых биотехнических мероприятий удалось стабилизировать состояние популяций основных охотничьепромысловых видов диких животных и добиться устойчивого роста их численности. При проведении рейдовых мероприятий проводятся беседы с местным населением и гражданами, находящимися на территории лесного фонда, в целях пропаганды охраны животного мира и бережного отношения к окружающей среде.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район