Не забудьте надеть маску!

Молодёжь Восточного Казахстана поддержала республиканскую акцию «Масканы тағыңыз».

Волонтёры Ассамблеи народа Казахстана и члены молодёжного штаба «Жаңғыру жолы» Восточно-Казахстанской области решили напомнить жителям Усть-Каменогорска о необходимости соблюдения мер предосторожности, которые помогут уберечь от КВИ себя и окружающих. Они постарались объяснить гражданам важность ношения средств индивидуальной защиты – масок и перчаток, а также использования антисептиков.

– В период пандемии профилактическая работа с населением имеет особое значение. Грамотное разъяснение медицинских рекомендаций поможет нашим согражданам стать более компетентными в вопросах безопасности собственного здоровья и здоровья своих близких, – отметил руководитель молодёжного штаба «Жаңғыру жолы» ВКО Равиль Юнусов.

Кроме того, волонтёры оказывают поддержку социально уязвимым слоям населения – пожилым людям и лицам с особыми потребностями.

Дополнительным призывом к соблюдению карантинных мер и медицинских рекомендаций послужили граффити с надписями «Носите маску!», «Соблюдайте дистанцию!», «Мы вместе!», которые участники акции нанесли прямо на городские тротуары.

– Единство – главный механизм в борьбе с вирусом. Это поможет нам противостоять любым сложностям! – уверены активисты.

Ания Есмухамет