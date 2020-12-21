«Торпедо» и «Алтай Торпедо» ослабили свои позиции в турнирной таблице чемпионата страны. Обе команды из Усть-Каменогорска на выезде уступили своим визави.

«Бейбарыс» из Атырау без особого труда разгромил в первой игре «Алтай Торпедо» со счётом 8:4. Был сильней и во второй встрече – 4:3.

– Проиграли обе игры. Есть моменты хорошие, но мастерства не хватает. Игроки молодые, учатся. Моменты могут создать, а забивают тяжело, – отметил главный тренер ХК «Алтай Торпедо» Виктор Богатырёв.

После лузстрика в пять игр, «Алтай Торпедо» опустилось на десятое место в турнирной таблице чемпионата – 27 очков в 24 играх.

В упорной и напряжённой борьбе два раза уступила в Караганде и команда «Торпедо». Хозяева площадки всухую переиграли подопечных Олега Болякина, в общем счёте забив четыре безответные шайбы и записав в свой актив два «сухаря».

Эти два поражения стали единственными (пока) в сезоне, когда «Устинка» покинула лёд без заброшенных шайб.

Первый период игры команды провели в попеременных атаках, но довести до результатов их не удалось, хотя игроки «Торпедо» «давили» более активно. Счёт открыли во втором периоде хозяева «Караганды-Арены», и это была единственная шайба за две трети матча.

В третьем отрезке «Сарыарка» забила за три минуты до конца матча, поймав подопечных Олега Болякина на сменке, а после «жёлто-чёрные» забили ещё одну уже в пустые ворота – за семь секунд до конца матча. Итоговый счёт 0:3 и победа «орлов».

Повторная встреча завершилась с минимальным преимуществом «Сарыарки» – 1:0. Матч выдался непростым – этот единственный гол пришлось ждать почти 55 минут. На старте игроки «Торпедо» перебросали «орлов», но «жёлто-чёрные» основательно и уверенно защищались.

– Поражения говорят сами за себя. В первой игре начали хорошо, владели инициативой, создавали моменты, но не использовали. Как правило, в хоккее не забиваешь ты, забивают тебе, – отметил главный тренер ХК «Торпедо» Олег Болякин.

– К сожалению, за две игры наши нападающие не забили ни одного гола, поэтому результат закономерный. Соперник больше хотел победить, поэтому они и выиграли.

Дамир Омаров