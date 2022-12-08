Не «выключая» сердце

Кардиохирурги из Усть-Каменогорска провели операцию на работающем сердце.

Как сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения, 40-летний житель Риддера поступил в отделение кардиохирургии Восточно-Казахстанской областной больницы в экстренном порядке.

Коронарография пациента показала сужение главной коронарной артерии на 95 процентов. Сложность заключалась также в том, что из-за анатомических особенностей сосудов пациента провести аортокоронарное шунтирование (АКШ) и установить стент было невозможно. Врачи решили провести маммарно-коронарное шунтирование на работающем сердце.

– В отличие от типичного АКШ данная операция была малотравматичной. Внутренняя грудная артерия, необходимая для шунта, была выделена эндоскопически, через три небольших прокола в левой половине грудной клетки. Через небольшой разрез в межрёберье выделенный обходной шунт был подшит к здоровым сосудам. Через «новый» сосуд кровь теперь проходит беспрепятственно, не затрагивая поврежденный участок, – рассказал кардиохирург областного медучреждения Дастан Кадырбаев.

По его словам, подобная операция по сравнению с традиционной позволяет существенно снизить послеоперационный болевой синдром. На следующий день после шунтирования пациент уже может вставать и самостоятельно передвигаться, восстановительный период существенно сокращается, благодаря этому можно вернуться к обычной жизни намного быстрее.

К слову, операция, стоимость которой составляет более двух миллионов тенге, была проведена в рамках ОСМС.

Специалисты отмечают, что подобная операция является технически более сложной для кардиохирурга по сравнению с обычной. Для её успешного проведения требуются большой опыт, специфические навыки и высокотехнологичное оборудование. Раньше этот вид медицинской помощи широко применялся лишь в двух ведущих клиниках страны, теперь он доступен в Восточном Казахстане.

Бахыт Сарсембаева

Фото УЗ ВКО