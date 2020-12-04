Не всё золото 

Житель Восточно-Казахстанской области сдал в ломбард фальшивое золото.

Молодой человек решил быстро, а главное, незаконно заработать. Он сдал в ломбард якобы золотую цепочку. Ловко обманув оценщика, получил за подделку настоящие деньги, притом довольно приличную сумму.

– В середине октября в Аягозский отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась владелица одного из ломбардов, – сообщил начальник Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Сагат Мадиев. – По словам женщины, в середине сентября текущего года незнакомый парень заложил в ломбард цепочку весом 6,4 грамма на сумму 81 тысяча тенге. Женщина проверила изделие и выдала клиенту деньги.

Когда срок возврата украшения истёк, ломбард выставил цепочку на продажу. Здесь-то и выяснилось, что она вовсе не золотая.

Начались оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых сотрудники отдела криминальной полиции установили и задержали предприимчивого жителя Урджарского района. В отношении него заведено уголовное дело по статье 190 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Мошенничество».

Аягозский район