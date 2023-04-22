Не в теории, а на практике

В регионе состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Медицинским центром УДП РК и акиматом Восточно-Казахстанской области. Соглашение подразумевает трансферт технологий и обучение региональных врачей, а также повышение качества отечественной медицины и доступности высокотехнологичных медицинских услуг для населения через развитие региональной системы здравоохранения.

Восточно-Казахстанскую область посетила делегация Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан. Основной целью поездки стал обмен опытом и передача современных методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний, в области оздоровления, а также расширение научно-клинического сотрудничества с медицинскими учреждениями нашего региона.

Высококвалифицированные специалисты медцентра – нейрохирурги, кардиологи, онкохирурги, аритмологи провели новые для области операции, оказали консультативную помощь восточноказахстанцам. На семинарах и мастер-классах поделились с коллегами теоретическим опытом.

Руководство медцентра УДП РК и областного акимата подписали меморандум о сотрудничестве, который позволит значительно расширить спектр оказываемых населению высокотехнологичных медицинских услуг. Предполагается, что в регионе будут внедрены инновационные технологии по таким направлениям, как онкология, эндоваскулярная хирургия, нейроинтервенция и другие.

– Цель меморандума – развитие отношений между медицинскими организациями области и нашим учреждением, – пояснил руководитель Медицинского центра УДП РК Алексей Цой. – Ключевое – чтобы жители Восточного Казахстана получали высокотехнологичную помощь не выезжая за пределы региона. В дальнейшем разработаем Дорожную карту по технологиям, которые будут определены для внедрения. Мы готовы обучить специалистов, поделиться методиками лечения, которые раньше не использовались в области.

Как отметил Алексей Цой, для этого в Восточном Казахстане есть всё необходимое – квалифицированные специалисты и современное оборудование.

Стоит отметить, область занимает лидирующие позиции среди других регионов страны по количеству врачей, которые ежегодно повышают квалификацию за рубежом. Только в этом году 27 специалистов пройдут обучение в клиниках Израиля, Латвии, Германии и России.

В целом, в регионе уделяется пристальное внимание совершенствованию сферы здравоохранения. Так, в прошлом году на приобретение оборудования, обучение специалистов и строительство медицинских объектов было направлено 26 миллиардов тенге. В этом году на эти цели предусмотрено 30 миллиардов тенге.

– Продолжается работа по переводу организаций родовспоможения на более высокий уровень, – сообщил заместитель акима Восточно-Казахстанской области Дархан Сапанов. – В прошлом году на второй уровень переведены Зайсанская и Катон-Карагайская районные больницы, в этом году предполагается перевести больницы Тарбагатайского и Курчумского районов.

Работа в рамках меморандума о сотрудничестве позволит освоить дополнительные виды высокотехнологичной помощи и выйти на новый уровень оказания медицинских услуг.

Татьяна Кравченко