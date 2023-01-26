Не в бронь, а в долю

Сотни казахстанцев стали «заложниками» договоров о бронировании квартир. Недобросовестные строительные компании воспользовались тем, что не все досконально знают законодательство, и под видом долевого участия заключили с ними договоры совсем другого характера. Не стали исключением и устькаменогорцы.

Социальные сети сегодня – это в первую очередь продающий инструмент, поэтому потенциальному покупателю очень важно показать красивую картинку, заманить выгодными условиями и продемонстрировать, чем компания лучше других. Этим успешно пользуются строительные фирмы, публикуя на своих страницах проекты домов, которые выглядят крайне привлекательно.

Именно на эту приманку, а также на добротный офис в центре города, вежливый персонал и «радужные» перспективы и клюнули десятки устькаменогорцев. Правда, далеко не всегда то, что изображено на картинке, соответствует действительности. Более того, иногда и вовсе проекты существуют только в головах дизайнеров, а на месте застройки, где человек изъявил желание приобрести квартиру, нет даже фундамента.

Гладко было на бумаге…

Одна из строительных компаний предлагала своим клиентам квартиры в строящемся жилом комплексе в 19-ом микрорайоне областного центра. В постах в социальной сети Instagram говорилось, что это ультрасовременный ЖК с собственной социально-бытовой инфраструктурой, благоустроенной территорией, современной планировкой квартир и прочими приятными бонусами. Многие, увидев масштабный и красивый проект, соглашались вложиться в строительство. И вот здесь начиналось самое интересное – вместо долевого участия в проекте потенциальным покупателям предлагалось заключить договор бронирования.

Чтобы было понятнее, этот документ не предполагает приобретение в собственность определённой квартиры в строящемся объекте, происходит лишь её бронирование. То есть, как заранее забронировать номер в отеле для поездки на отдых. Разница лишь в том, что обычно это можно сделать без всякой предоплаты, а здесь застройщик требовал внести довольно внушительную сумму.

Однако в Управлении государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области рассказали, что такой тип сделки не может считаться действительным.

– Как только человек платит деньги, это уже никакое не бронирование, – комментирует руководитель управления Инна Валл. – К сожалению, такие недобросовестные компании порой берут у людей деньги, даже не имея на руках результатов экспертизы, а иногда и разрешения на строительство. А это одни из основных документов, которые должны быть у застройщика. И чаще всего услуги бронирования они начинают оказывать, когда стройка ещё даже не началась. То есть, их проекты есть только на бумаге. Здесь нужно элементарно знать законодательство и то, какие документы требовать у застройщика, с которым вы хотите заключить договор.

…но не знали про овраги

Несколько устькаменогорцев в рамках личного приёма граждан обратились к акиму области Даниалу Ахметову и озвучили свою проблему. У большей части из них по существующему договору все сроки строительства давно вышли, при этом стройка стоит на месте. Часть денег люди уже внесли (первоначальный взнос у таких компаний иногда составляет до 70%), но добиться внятного ответа, когда будет завершён и сдан объект, и можно будет въехать в свои апартаменты, от руководства компании получить не удаётся.

Как отметили в управлении ГАСК, по поручению главы региона была инициирована внеплановая проверка компании-застройщика, а также её подрядной организации. Выяснилось, что строительно-монтажные работы ведутся по проекту, который не прошёл экспертизу в установленном порядке. Это означает, что в процессе строительства уже есть нарушения.

– Более того, возведение жилого комплекса осуществляется с помощью привлечения денег покупателей по договору бронирования квартир, что нарушает законодательство Республики Казахстан о долевом участии в жилищном строительстве, – подчеркнула Инна Валл. – Также было установлено, что отставание от графика составляет три месяца, а работы ведутся с нарушениями и отклонениями от проектных решений.

Как сообщила Инна Валл, по результатам проверки возбуждены административные делопроизводства по ч. 1 ст. 316 КоАП (Строительство (реконструкция, реставрация, расширение, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) объектов и их комплексов без проектной (проектно-сметной) документации либо по проектной (проектно-сметной) документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу, за исключением требований, установленных техническими регламентами), ч. 1 ст. 320 КоАП (Нарушение требований законодательного акта Республики Казахстан о долевом участии в жилищном строительстве и жилищного законодательства Республики Казахстан). Компании выдали предписание для устранения нарушений, а материалы дела направили в суд.

Как не попасться?

В управлении ГАСК подробно рассказали, что нужно делать, чтобы не стать жертвой таких непорядочных застройщиков, и как обезопасить себя и свои деньги. В первую очередь, безусловно, не нужно слепо доверять социальным сетям и той информации, которая там преподносится. Кроме того, нужно внимательно изучать условия, которые предлагает компания, потому что нередко они их придумывают сами. За примерами далеко ходить не нужно, на одной из страниц в Instagram фирма предлагает «пошаговую» рассрочку: первый взнос 30 или 40 процентов и далее по 20 процентов в месяц. Это идёт вразрез с действующим законодательством РК.

– Материалы административного делопроизводства по факту привлечения денег дольщиков были переданы в суд, – поясняет Инна Валл. – Отмечу, что долевое участие в строительстве может быть реализовано только одним из трёх способов – получение гарантии единого оператора, участие в проекте банка второго уровня и собственно привлечение денег дольщиков, но только лишь после возведения каркаса многоэтажного дома. Кроме того, в последнем случае застройщик обязан в течение последних пяти лет, в том числе в качестве заказчика, подрядчика (генерального подрядчика) в совокупности, построить и ввести в эксплуатацию на территории Республики Казахстан многоквартирные жилые дома общей площадью не менее шестидесяти тысяч квадратных метров (при строительстве в городах республиканского значения, столице) и не менее тридцати тысяч квадратных метров при строительстве в иных административно-территориальных единицах. То есть, как мы видим, у застройщика должен быть не только опыт, но и уже возведённые объекты.

Поэтому прежде чем подписать какие-либо документы, нужно всесторонне изучить ситуацию, поискать информацию о застройщике и реальные отзывы о его деятельности, а в случае необходимости проконсультироваться с юристом, специализирующимся на этой теме.

Буквально недавно на одном из столичных интернет-ресурсов опубликовали список компаний, которые заключают со своими клиентами договоры, не имеющие никакого отношения к долевому участию в строительстве. Список оказался обширным, в него попало более ста фирм.

К сожалению, и в областном центре Восточного Казахстана такие случаи не единичные, практически каждый день в социальных сетях появляются всё новые и новые «уникальные» предложения о бронировании квартир в престижных домах от разных застройщиков. Зафиксированы уже и такие ситуации, когда компания продаёт квартиры в девятиэтажном доме, а разрешение получила лишь на строительство пятиэтажного. Что делать тем, кто «забронирует» апартаменты на четырёх верхних этажах, если проект не пройдёт корректировку и останется при своих пяти?

Ответ прост: нужно внимательно изучать все юридические документы, при необходимости обращаться к профессионалам за разъяснениями и помнить, что договоры бронирования, резервирования, договор инвестирования, уступки права требования не гарантируют долевое участие, и добросовестный застройщик никогда не будет использовать такие документы.

Дарья Штейн

Коллаж Бакытгуль Бельбаевой