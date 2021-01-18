Не уверен – не рискуй! 

По традиции в Восточном Казахстане в ночь с 18 на 19 января и в течение всего дня на Крещение желающие могут совершить обряд омовения.

Как безопасно окунуться в проруби, рассказали на онлайн-брифинге на площадке Региональной службы коммуникаций.

Руководитель Управления мобилизационной подготовки ВКО Елдос Чикенов сообщил, что в регионе подготовлено 23 места, специально оборудованных для купания.

Однако в этом году обряд пройдёт с чётким соблюдением санитарных требований, таких как социальная дистанция, ношение масок, дежурство санврачей, недопущение большого скопления людей, особенно в местах раздевания и обогрева. Подробнее об этом рассказал и.о. руководителя Департамента санэпидконтроля ВКО Хамит Елюбаев.

– Обряд омовения больше относится к народной традиции, чем к религиозной, – подчеркнул клирик Андреевского Кафедрального собора, иерей Константин Дьяков. – Многие считают своей священной обязанностью окунуться в ледяную воду, рискуя своим здоровьем. А самое главное на Крещение Господне, как и в любом другом духовном празднике, – подумать о душе, сделать доброе дело, сходить в храм, посетить близких, сотворить милостыню. Духовные плоды не в купели, а в сердце!

Также участники брифинга напомнили о мерах безопасности в период празднования Крещения Господня и об основных правилах погружения в прорубь.

Главное – во избежание непредвиденных ситуаций и несчастных случаев, не следует самостоятельно выезжать на несанкционированные природные водоёмы.

Перед погружением в прорубь нужно разогреть тело, сделав разминку. К проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви или шерстяных носках. Не стоит употреблять спиртные напитки, потому что алкоголь ускорит быстрое переохлаждение и даст лишнюю нагрузку на сердце. Не стоит плавать больше минуты, а также нырять с головой. Сразу после омовения нужно растереться махровым полотенцем и поспешить в тёплое помещение. Запрещается заезжать на лёд на автомобиле. Нельзя оставлять без присмотра детей вблизи реки или пруда.

– Купание имеет ряд положительных моментов для поднятия иммунитета, однако есть противопоказания, – подчеркнул заместитель руководителя филиала ВКО Центра медицины катастроф Толеген Иманбаев. – Пребывание в ледяной воде незакалённых людей может привести к общему переохлаждению организма. При его первых признаках – ознобе, дрожании, синюшности кожных покровов, губ, боли в пальцах рук и ног – человека необходимо тепло одеть, напоить горячим чаем и заставить двигаться. Поэтому если не уверен – не рискуй!

В свою очередь заместитель начальника ДЧС ВКО Дмитрий Титов и старший офицер УЧС Усть-Каменогорска Валентина Литвиненко напомнили, что для жителей Усть-Каменогорска места для купаний уже определены. Это река Иртыш напротив Богородице-Рождественского храма посёлка Аблакетка и территория пляжа на третьем Меновновском озере.

Елена Пашке

Фото из открытых источников