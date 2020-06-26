Не только красивый, но и комфортный

В этом году в Усть-Каменогорске проведут комплексное и масштабное благоустройство.

В последнее время особое внимание уделяется формированию современной городской среды. На первый взгляд кажется, что для этого достаточно, чтобы Усть-Каменогорск стал чище, уютнее, красивее. Но на самом деле, первостепенная задача состоит в том, чтобы сделать его удобным для жизни населения.

С чего

начинается город

На въездах в областной центр установят новые

барельефы с названием

города.

Работы по благоустройству охватят разные сферы, направления и территории. Пожалуй, одним из самых заметных изменений станет установка четырех новых барельефов на въездах в областной центр. Они появятся на перевале Чечек, трассах Шемонаиха–Усть-Каменогорск, Семей–Усть-Каменогорск и Алматы–Усть-Каменогорск.

В соответствии с проектом эти конструкции будут служить не только обозначением населенного пункта и его наименования, но и станут своеобразным «гидом». На новых барельефах укажут места расположения всех достопримечательностей областного центра.

Эскиз барельефов разработан участницей городского конкурса молодых архитекторов «Саулет-2019», который проводился в прошлом году.

Идем на рекорд

В Усть-Каменогорске продолжится благоустройство дворов.

Программа «Мой двор» эффективно реализуется в городе уже третий год. В 2018 году в ней участвовали 12 дворов, в прошлом – 25. В этом году охват увеличился до

35 дворов.

– Специальная комиссия, в состав которой вошли

депутаты городского маслихата, представители общественных организаций и СМИ, составила список дворов, – рассказал аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар. – Рассмотрение проводилось на основании заявок от КСК.

Общее число жителей благоустраиваемых по программе придомовых территорий составило около 13 500 человек, а детей – почти четыре тысячи. Проект подразумевает комплексное благоустройство, включающее замену асфальтового покрытия, обустройство детских и спортивных площадок, прогулочных зон, пешеходных дорожек, озеленение и установку уличного освещения.

Помимо 35 дворовых территорий, благоустраиваемых по программе, запланирована установка двадцати детских площадок в других дворах города. В общем, за лето планируют завершить оборудование 55 детских площадок. Это

своеобразный рекорд для Усть-Каменогорска.

Помимо этого, в разных частях города установят двадцать четыре игровые площадки, пять спортивных, семь «объединенных» и оборудуют девять зон отдыха для населения. В общей сложности обустроят тротуары протяженностью почти 11 километров, установят 350 опор освещения и 340 скамеек и урн возле подъездов.

– Организации, которые займутся ремонтом, уже определены – это местные компании, – отметил Жаксылык Омар. – Для контроля хода работ сформирована рабочая группа, в ее составе – депутаты городского маслихата и представители общественных организаций. Сообщать о недостатках или изъянах, а также отслеживать качество проводимых работ могут и сами горожане.

Представители акимата города намерены оперативно принимать меры по устранению нарушений и постоянно держать ход реконструкции под контролем. Закончить работы по программе «Мой двор» намерены до наступления холодов.

Современные

компоненты

комфорта

В этом году в 19-м микрорайоне проведут масштабную работу, чтобы

сделать его комфортным для проживания.

В этом жилом районе, расположенном в левобережной части областного центра, проживает более двадцати тысяч человек, однако его инфраструктура не соответствовала современным требованиям.

– По этому поводу состоялась встреча акима области Даниала Ахметова с жителями микрорайона, – рассказал аким Усть-Каменогорска. – В беседе выяснилось, что необходимо его жильцам, чтобы их проживание стало комфортнее. После этого, в ноябре 2019 года приступили к реализации проекта по благоустройству. В этом году работы активно продолжаются. Они разделены на два этапа. Первая часть – ремонт ливневой канализации, так как у жителей часто возникали проблемы с затоплением подвалов из-за поднятия грунтовых вод. Вторая часть – непосредственное благоустройство

территории.

В его рамках появится современное уличное освещение, обустроят подъезды, водоотводной канал, тротуары с асфальтобетонным покрытием, установят детские и спортивные площадки. Помимо этого, в планах провести озеленение территории: разобьют цветники, высадят более 1800 кустарников разных пород и порядка 2920 деревьев. Также обширную территорию – около 20 600 кв. м – займут газоны.

– Так называемая аллея УВД станет особым украшением района, – сообщил аким города. – Здесь также установят скамейки для отдыха горожан, красивые уличные фонари и обустроят длинную, около 1020 метров, прогулочную территорию, выложенную брусчаткой.

Также в десяти дворах

19-го микрорайона появятся новые детские площадки. Все работы планируется завершить до наступления

холодов.

новые Остановки

Продолжается планомерная работа по установке новых и замене старых остановочных павильонов в городе.

Отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Усть-Каменогорска в предыдущие годы уже заменено около 100 остановочных павильонов. Также демонтированы старые конструкции, на которых располагались неработающие объекты торговли, с территории остановок убраны или перенесены многочисленные киоски.

В 2020 году в областном центре выпущена тематическая серия из двадцати остановочных павильонов, посвященных 175-летию великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы.

– Внутри на стенах комплексов отображены выдержки из произведений нашего выдающегося земляка, а также карта Усть-Каменогорска, – отметили в городском отделе ЖКХ. – Изображения имеют антивандальную основу с нанесением на лист металла с помощью ультрафиолетовой печати.

Зеленая система

Разрабатывается комплексная программа по

озеленению Усть-Каменогорска.

Из-за многочисленных работ по расширению автомобильных дорог, а также благоустройству дворовых территорий часть зеленых насаждений приходится пересаживать или вырубать. Несмотря на то, что взамен старых деревьев высаживают новые, эта практика не всегда вызывает понимание и одобрение со стороны жителей. Учитывая динамику развития Усть-Каменогорска и мнение общественности, в областном центре приступили к разработке комплексной программы по озеленению

города.

– Усть-Каменогорск всегда имел репутацию зеленого города. Сохранить его таковым – было и будет одной из основных задач, это очень важно для всех, – подчеркнул Жаксылык Омар.

В областном центре ведутся регулярные работы по посадке деревьев. Два года подряд в рамках программы «Жасыл Оркен» на улицах, во дворах и на территориях различных учреждений высаживаются от 20 до 30 тысяч различных саженцев. Однако, как показала практика, эта работа нуждается в системном подходе.

В ближайшее время акиматом Усть-Каменогорска будут реализованы мероприятия по комплексной систематизации озеленения города. Они включают в себя полную инвентаризацию всех деревьев в городе – сбор данных о видовом и возрастном составе зеленых насаждений. Создадут дендрологический план, где будут отображены как существующие насаждения, так и места, где в дальнейшем необходимо провести

посадки.

Будут составлены ежегодные планы по высадке и уходу за деревьями, заготовка саженцев будет производиться специально под каждую посадку с учетом видового состава. В рамках плана определят места компенсационных посадок для всех предприятий, которые вырубают деревья в ходе своей деятельности.

– Программа озеленения и дендрологический план обязательно пройдут согласование как с общественностью, так и с депутатами городского маслихата, – подчеркнул аким Усть-Каменогорска. – Оказать нам содействие в разработке программы готово научное сообщество.

Известный в Восточно-Казахстанской области дендролог и член ассоциации озеленителей Казахстана Владимир Езенок возглавляет рабочую группу по разработке дендрологического плана. На примере коллекции парка имени Касыма Кайсенова он продемонстрировал и рассказал о разновидностях деревьев, которые наиболее подходят для местного климата и условий городской среды.

В целом на различных участках могут высаживаться до 500 видов деревьев. Среди них – кислородопродуктивные пирамидальные тополя, белые ивы, ланцетные ясени. В качестве декоративных пород предлагаетсят использовать манчжурский орех, татарские клены, рябины, яблони.

– Мы в обязательном порядке изучим и учтем мнение горожан, чтобы избежать ненужных конфликтов, – подчеркивает Владимир Езенок. – Если, к примеру, придется убрать деревья с улиц, где они являются помехой для трамвайных путей, автотрасс или линий электропередачи, альтернативно предложим произвести посадки в расположенных рядом дворах. Эти территории можно заполнить раскидистыми, цветущими деревьями, которые, к тому же, создадут эстетический вид.

Комплексная программа озеленения Усть-Каменогорска должна помочь грамотно использовать весь этот потенциал и проводить посадки максимально эффективно.

Дамир Омаров

Дмитрий Франчук