Не теряйте бдительности

Несмотря на то, что сегодня регион находится в стабильной «зелёной» зоне по темпам распространения коронавирусной инфекции, в Управлении здравоохранения ВКО говорить о полной «капитуляции» COVID-19 не торопятся.

С первых дней пандемии в области выполняется весь комплекс необходимых мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

– После нескольких месяцев напряжённой работы по профилактике и борьбе с COVID-19 в области достигнуты значительные результаты, – отмечает руководитель Управления здравоохранения Жаик Жумаханов. – Так, в декабре суточная заболеваемость коронавирусом сократилась по сравнению с началом ноября текущего года в шесть раз (383 случая – на 7 ноября и 60 случаев – на 14 декабря). С 3 ноября 2020 года область находилась в «красной» зоне, 2 декабря перешла в «жёлтую», с 18 декабря – в «зелёную» зону.

Напомним, Минздрав РК применяет разделение на три типа зон по темпам распространения коронавируса. Перемещение из одной зоны в другую зависит от репродуктивного числа R (свидетельствует о том, сколько человек может заразить один заболевший), а также от числа заболевших в регионе на 100 тысяч населения за одну неделю.

По официальным данным, опубликованным на сайте акима ВКО, на 17 января 2021 года на территории области зарегистрировано 19 548 случаев КВИ, в том числе 13 254 (68 процентов) – с клиническими симптомами, 6 294 случая (32 процента) – бессимптомной формы. Кроме того, с 1 августа 2020 года зарегистрировано 1 579 случаев COVID-19 неидентифицированный (пневмония).

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 1431,1 (республиканский показатель – 904,2). На контроле остаются 706 очагов инфекций с 1677 контактными лицами. Общее количество выздоровевших в регионе – 16 635 пациентов.

На сегодня, по данным облздрава, стационарное лечение получают 246 пациентов с КВИ, из 103 детей – 62 бессимптомных, 36 в лёгкой степени и пять – в средней. Подключённых к аппарату искусственного дыхания – один человек. Что касается пневмонии, то за всё время пандемии с этим диагнозом выписано из стационаров 5209 пациентов.

В настоящее время «лидерами» по количеству заболеваемости КВИ и пневмонией являются Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Алтай, а также Глубоковский район.

– Властям Восточного Казахстана удалось избежать катастрофического сценария, так как на борьбу с инфекцией были вовремя направлены все силы и средства, – комментирует руководитель Управления здравоохранения. – Для оказания своевременной и качественной медицинской помощи в период пандемии был подготовлен 41 инфекционный стационар, организовано свыше шести тысяч койко-мест с полным медицинским оснащением. Проведена дополнительная централизация кислородных магистралей и установлены кислородные станции в двенадцати медицинских организациях области.

Кроме того, межведомственное взаимодействие санитарно-эпидемиологических и полицейских служб позволило принять необходимые меры по борьбе с распространением вируса, контролировать лечение и соблюдение карантинных мер.

Все медицинские работники, задействованные в борьбе с КВИ, повысили свой профессиональный уровень по диагностике, лечению и соблюдению санитарно-дезинфекционного режима.

Как пояснил Жаик Жумаханов, для оказания качественной медицинской помощи постоянно актуализируются схемы лечения пациентов и контроль назначенной терапии, согласно циклам болезни, с учётом фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств. Проводятся консилиумы по состоянию тяжелобольных пациентов, действует специальная экспертная комиссия. Для инфекционных стационаров I и II уровней, в случае нетранспортабельности тяжелобольных пациентов, организованы выездные бригады экстренного реагирования.

– Учитывая тот факт, что во многих случаях заболевание протекает в лёгкой форме или средней степени тяжести, лечение таких пациентов проводят врачи организаций первичной медико-санитарной помощи. Для этого в регионе действует свыше 420 мобильных бригад, осуществляющих осмотры с выездом на дом. Медики делают назначения, следят за состоянием пациентов до их полного выздоровления, а также осуществляют забор биологического материала для проведения ПЦР-тестирования на КВИ и обеспечивают выдачу лекарственных препаратов.

По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева, для увеличения охвата населения ПЦР-исследованиями в регионе было открыто дополнительно пять новых ПЦР-лабораторий мощностью до пяти тысяч тестов в сутки.

Также дополнительно приобретено медицинское оборудование. Всего в больницах региона функционируют 246 ИВЛ и 67 рентген-аппаратов. Закуплено 185 мониторов, 215 инфузоматов, три аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), 200 пульсоксиметров, 1 142 кислородных концентратора, два детских аппарата ИВЛ, три компьютерных томографа и другое.

Кроме того, в области обновлён парк автомобилей скорой помощи: закуплено 216 машин, из них 100 – за счёт бюджета области и 116 – через лизинг Банка развития Казахстана. Каждая укомплектована современным медицинским оборудованием.

Что касается запаса лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи пациентам, по сведениям облздрава, в ВКО создан стабилизационный фонд жаропонижающих средств, противовирусных препаратов и антибиотиков.

– Вместе с тем, мы понимаем, что оборудование и больничные палаты не лечат. Это делают врачи, – отмечает Жаик Жумаханов. – Именно они находятся на передовой в борьбе с этим невидимым, но очень коварным врагом. В стационарах области на сегодня трудятся 533 врача и около 1,5 тысячи – среднего медицинского персонала. В связи с расширением коечного фонда дополнительно привлечено 148 врачей и 212 медсестёр. Имеется резерв из 141 врача и 197 специалистов среднего медицинского звена.

К сожалению, за период противоэпидемиологических мероприятий в области заболело свыше 1 690 медицинских работников. 623 специалиста и восемь семей умерших врачей получили компенсационные выплаты.

19 восточноказахстанских медицинских работников, особо отличившихся в борьбе с пандемией, награждены медалью «Халық Алғысы».

На сегодня ситуация в области по заболеваемости КВИ стабильная и контролируемая. Но, по мнению медиков, она может измениться в любой момент.

– С ухудшением погодных условий не исключено, что эпидемиологическая ситуация будет усугубляться, – резюмирует Жаик Жумаханов. – А потому просим всех жителей региона быть бдительными, с пониманием относиться к рекомендациям и ограничениям, незамедлительно обращаться в медучреждения при наличии симптомов ОРВИ в телефонном режиме либо через интернет. При неотложных состояниях следует немедленно вызывать бригаду скорой медицинской помощи.

Бахыт Сарсембаева

Фото Ануара Тюлюбаева