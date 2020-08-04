НЕ ТЕРЯЕМ БДИТЕЛЬНОСТИ

В здании бывшей больницы скорой медицинской помощи Усть-Каменогорска появится инфекционное отделение на 210 коек.

«Рудный Алтай» постоянно рассказывает своим читателям об эпидемиологической ситуации в регионе по коронавирусной инфекции, оснащении медицинских организаций и готовности медперсонала. Отметим, что в области комплексно подходят к борьбе с COVID-19, благодаря чему удалось уменьшить загруженность коечного фонда. В городах и районах круглосуточно функционируют реанимационные койки и палаты интенсивной терапии. Работа по оснащению коечного фонда необходимым оборудованием продолжается. Дополнительно к имеющимся 196 аппаратам искусственной вентиляции легких, 57 цифровым рентген-аппаратам приобретено 50 аппаратов ИВЛ, десять рентген-аппаратов. Имеются 465 концентраторов, ожидается доставка ещё 277. Также запланирован закуп 200 мониторов, 200 инфузоматов, трёх ЭКМО, 178 пульсоксиметров, 12 аппаратов ИВЛ, в том числе двух детских (СРАР), одного компьютерного томографа.

Медицинский персонал, задействованный в борьбе с коронавирусной инфекцией, полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты. Нет проблем и с лекарственными препаратами в стационарах. Запасов медикаментов для оказания медпомощи достаточно.

Также в помощь скорым созданы 373 мобильные бригады, которые обеспечивают оказание качественной медицинской помощи с выездом на дом. В Усть-Каменогорске функционирует 41 бригада, в Семее – 71 и свыше 200 – в остальных городах и районах области. Так, с начала июля мобильные бригады обслужили 79915 вызовов. В задачу медработников входит не только осмотр пациента, но и определение уровня оксигенации крови, прослушивание (аускультация) лёгких на наличие хрипов и многое другое. Если необходимо, они могут обеспечить доставку и выдачу лекарственных препаратов на дом.

Методы лечения коронавирусной инфекции врачей Восточно-Казахстанской области высоко оценили коллеги из Республики Татарстан, которые на протяжении двух недель оказывали медицинскую и консультативную помощь в лечении COVID-19. Напомним, в регион прибыли 12 врачей из Татарстана: анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог, пульмонолог, врачи и работники инфекционного госпиталя во главе с первым заместителем главного врача по медицинской части Республиканской клинической больницы Татарстана Марселем Миннулиным. Они проводили онлайн-консультации, побывали во всех провизорных и инфекционных стационарах, где давали практические рекомендации восточноказахстанским коллегам.

– Восточноказахстанские врачи работают по правильному алгоритму, – сказал Марсель Миннулин, – мы только немного подсказали свои имеющиеся доработки. Очень радует, что уделяется большое внимание оснащению, учёбе врачей, созданию стабилизационного фонда. Это всё пригодится осенью, когда будет волна сезонных заболеваний и нужно будет быстро определить диагноз и начать лечение. Самое главное сегодня – оперативно работать в провизорных стационарах. Они, как передовая линия фронта, позволяют дальше распределять по флангам. Быстрые результаты ПЦР и КТ дают возможность врачу правильно поставить диагноз и назначить лечение. Что напрямую влияет на спасение жизней.

Также медики использовали телемедицину – в созданном чате ведущие специалисты Татарстана и Восточно-Казахстанской области обсуждали самые тяжёлые случаи болезни и действенные способы лечения. Чат будет функционировать и после отъезда татарских коллег, а на основе опыта совместной работы врачей из Татарстана и ВКО будет создан специальный документ, регламентирующий лечение.

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов отметил, несмотря на то, что уровень загруженности коечного фонда по области снизился, не стоит расслабляться, ведь впереди – сезон гриппозных и острых респираторных заболеваний.

– Уровень загруженности коечного фонда по области составляет менее 30 процентов, – сказал Даниал Ахметов. – Это не самоцель, мы должны готовиться к осени из расчета, что, возможно, в сентябре-октябре будет наступление гриппозных заболеваний. Больничная сеть должна выдерживать эту нагрузку.

Учитывая ситуацию, глава региона поручил до 15–20 сентября на базе бывшей Больницы скорой медицинской помощи создать инфекционное отделение на 210 коек. Сейчас ведётся демонтаж старых конструкций, при этом планируется сохранить цвет и стиль фасада.

– В здании БСМП должна появиться ещё одна клиника, оснащённая современным оборудованием. Мы уже заказали и ожидаем в конце августа компьютерный томограф, – резюмировал Даниал Ахметов. – После окончания пандемии это отделение станет пульмонологическим центром Восточно-Казахстанской области.

Татьяна Кравченко