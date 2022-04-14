Не свернуть с верного пути

Совсем скоро для выпускников школ прозвенит последний звонок, и для каждого из них станет актуальным один и тот же вопрос: «Где продолжить обучение?».

Одни отдадут предпочтение светским учебным заведениям, другие захотят получить теологическое образование. Обучение в сфере теологии можно получить как в Казахстане, так и за рубежом.

Здесь абитуриента может подстерегать опасность. Религиозных учебных заведений много. Как из них выбрать то, которое поможет реализовать себя как личность в будущем? Теологическое образование за рубежом таит в себе множество подводных камней. Не зная специфики сферы религиозного образования, молодые люди, сами того не подозревая, могут попасть в нерекомендуемые теологические учебные заведения.

Не обладающие достаточным жизненным опытом, они уязвимы для различных манипуляций. Пользуясь незнанием простых истин в религиозных вопросах, иностранные проповедники зачастую навязывают своим новым ученикам идеи и религиозные догмы, идущие вразрез с общепринятыми общественными и государственными принципами.

Как показывают практика и статистика правоохранительных органов, нерегулируемое получение гражданами страны религиозного образования за рубежом сопряжено с высоким риском попадания молодёжи под влияние деструктивных религиозных течений. После обучения в таких центрах зачастую в страну возвращаются «пропитанные» насквозь экстремистскими и радикальными идеями миссионеры.

Для абитуриентов, желающих получить отечественное теологическое образование, в республике с 2003 года подготовку специалистов в сфере религии осуществляет Египетский университет исламской культуры «Нур-Мубарак». В нём готовят исламоведов, религиоведов и филологов. Преподаваемые дисциплины соответствуют учебному плану и дисциплинам всемирно известного Университета «Аль-Азхар». В нём же преподают высококвалифицированные египетские и отечественные преподаватели.

На базе пяти ведущих университетов – КазНУ имени аль-Фараби, ЕНУ имени Л. Гумилёва, МКТУ имени Яссауи, Университета иностранных языков и деловой карьеры и КарГУ имени Е. Букетова – ведётся подготовка специалистов на трёх уровнях – бакалавриат, магистратура и докторантура. Выпускники этих вузов успешно работают в религиозной, педагогической, информационно-аналитической и государственной сферах.

Работа по подготовке кадров в сфере теологии проводится и в Восточно-Казахстанской области. Согласно поручению акима области с 2019 года Управление по делам религий ВКО занимается подбором кандидатов, желающих обучаться в отечественных учебных заведениях за счёт средств областного бюджета.

На сегодняшний день ведётся подготовка шести студентов, обучающихся в Египетском университете исламской культуры «Нур-Мубарак» по специальностям «Религиоведение» и «Теология», и пяти студентов, обучающихся в Восточно-Казахстанском университете имени С. Аманжолова по специальности «Религиоведение и философия».

После завершения обучения в университете выпускники будут работать по специальности на территории ВКО.

Для желающих получить дополнительное образование за рубежом Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) рекомендует два учебных заведения – Университет «Аль-Азхар» в Египте и центр подготовки муфтиев «Хасеке» в Турции.

Необходимо отметить, что ДУМК рекомендует получить начальное религиозное образование на родине и уже после этого выезжать за рубеж для углубления теологических знаний. Помимо этого, ДУМК даёт соответствующие направления для обучения в авторитетных зарубежных теологических учебных заведениях.

По мнению экспертов в сфере образования, на сегодня в Казахстане созданы все необходимые условия для получения жителями страны качественного теологического образования, отвечающего современным вызовам, что, в свою очередь, позволит увеличить количество отечественных специалистов, способных донести до граждан ошибочность взглядов и общественную опасность радикальной религиозной идеологии.

Подробную информацию по вопросам получения отечественного и зарубежного теологического образования можно получить по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19, 504 кабинет, а также по телефону 8 (7232) 608-277.

Александра Исаева, по заказу Управления по делам религий ВКО

Фото из открытых источников