Не словом, а делом…

С какими проблемами чаще всего сталкиваются представители бизнес-сообщества, и как они решаются? В Палате предпринимателей Восточно-Казахстанской области подвели итоги работы Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции за 2022 год.

По информации пресс-службы ведомства, в этом году на заседаниях Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции при Палате предпринимателей Восточно-Казахстанской области положительно решено 20 из 24 проблемных вопросов, поднятых субъектами бизнеса, или 83 процента.

Секретарь совета, представитель бизнес-омбудсмена в регионе Алия Мукашева сообщила об обновлении состава совета. На сегодняшний день в него входят курирующий заместитель акима области, заместители руководителей правоохранительных и контрольно-надзорных органов, представители юридического сообщества Восточно-Казахстанской области.

– Обновление состава совета позволило более оперативно и продуктивно решать проблемы субъектов предпринимательства, – подчеркнула Алия Мукашева. – Так, за 11 месяцев этого года было проведено 13 заседаний совета, на которых рассмотрено 27 вопросов, из них 24 проблемных и три информационного характера. На сегодняшний день из 24 проблемных вопросов положительно решено 20, закрыт по существу один, в производстве находятся три вопроса.

Важность изменений в работе консультативно-совещательного органа, произошедших в 2022 году, также отметил председатель совета Игорь Шацкий. По словам спикера, этот год был не менее сложным для бизнес-сообщества, чем период пандемии коронавирусной инфекции. Огромное влияние оказали внешние факторы. В этой связи бизнесу необходимы защита и поддержка.

– Санкции в отношении соседнего государства, которое является важным торговым партнёром; возникшие в связи с этим перебои с поставками комплектующих; необходимость переориентироваться на другие рынки; уровень инфляции, рост цен и так далее – естественно, в таких условиях бизнес как никогда нуждается в стабильной защите своих прав, – сказал Игорь Шацкий. – Поэтому совет всегда отзывчиво реагирует на любые проблемы бизнеса, которые поднимаются предпринимателями нашего региона. Несмотря на то, что область разделилась, проблемных вопросов не становится меньше, как показывает статистика. Обращений по-прежнему очень много. Наряду с вопросами по земле и государственным закупкам, которые у нас поднимаются из года в год, всё чаще стали возникать вопросы с судебными органами, проблемы финансирования из бюджета и взаимодействия с частными судебными исполнителями.

Как показал анализ рассмотренных на совете проблем, чаще всего существенные нарушения прав предпринимателей допускаются в сферах государственных закупок, земельных отношений, архитектуры и строительства, контрольно-надзорной деятельности государственных органов.

Алия Мукашева привела пример – вопиющее нарушение прав бизнеса, допущенное в отношении крестьянского хозяйства «Шотанбай», земельный участок которого был предоставлен третьему лицу. На заседании совета было установлено, что информация об этом земельном участке внесена Государственной корпорацией «Правительство для граждан» в базу автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра с нарушениями. В результате чего участок КХ «Шотанбай» числился свободным, вводя в заблуждение членов земельной комиссии, которая рассматривала конкурсные заявки на получение земель сельскохозяйственного назначения.

– Совет признал эту проблему системной, поскольку подобные действия Госкорпорации нарушают права не только конкретного субъекта бизнеса, но и широкого круга предпринимателей области, – отметила Алия Мукашева. – В качестве меры реагирования совет выработал ряд рекомендаций для Госкорпорации, которые позволили в кратчайшие сроки решить проблему КХ «Шотанбай».

Представитель бизнес-омбудсмена добавила, что без внимания совета не остаётся ни один факт нарушения прав предпринимателей со стороны должностных лиц государственных органов. Так, в 2022 году по рекомендациям совета за нарушение прав субъектов бизнеса к различным видам ответственности привлечено восемь должностных лиц, в том числе был уволен бухгалтер одного из государственных предприятий.

Как сообщает пресс-служба Палаты предпринимателей Восточно-Казахстанской области, по вопросам защиты прав и законных интересов от неправомерных действий либо бездействия сотрудников государственных органов представители бизнес-сообщества могут обратиться в отдел по защите прав предпринимателей и снижению административных барьеров Палаты предпринимателей ВКО по адресу: Усть-Каменогорск, пр. Ауэзова, 26/1, 2 этаж, кабинет 12, тел.: 8 (7232) 742-103, 742-104, 8-705-521-66-62. Также можно направить письменные обращения на электронный адрес oskemen@atameken.kz.

Александра Исаева