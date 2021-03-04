Не шутка, а преступление 

Чем опасен телефонный терроризм и какое наказание может грозить за заведомо ложные сообщения о готовящемся акте терроризма или заложенном взрывном устройстве? Об этом рассказали в Управлении по делам религий ВКО.

Дестабилизация работы предприятий и социальных учреждений, остановка движения транспорта, паника – вот к чему может привести анонимный звонок от «доброжелателя». Потому как ни одно такое сообщение проигнорировать нельзя. Необходима доскональная проверка, чтобы обезопасить людей, сохранить их жизни.

Интересно, что примерно половина подобных ложных вызовов совершается учащимися образовательных учреждений. Главный вопрос: почему дети так поступают? Наиболее распространённый ответ: «хотел пошутить». Действительно, для кого-то это невинная шалость, однако на самом деле кроме как преступлением это никак не назвать.

В нынешнее время выявить «шутника» не составляет особого труда. Ведь сейчас существуют автоматические устройства идентификации голоса, которые способны буквально по обрывкам фраз на основе скрытых для человеческого уха интонационных особенностей вычислить владельца голоса.

Правоохранительными органами ведутся работы по созданию банка данных о владельцах «криминальных» голосов.

Отметим, за своё деяние телефонный террорист может понести нешуточное наказание. Статья 273 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» предусматривает штраф в размере до 5 тысяч месячных расчётных показателей либо исправительные работы, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

РЕАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ

В Восточно-Казахстанской области факты телефонного терроризма фиксируются нечасто. Тем не менее прецеденты есть. Остановимся на конкретных фактах.

8 августа 2020 года житель Семея 2004 года рождения отправил ложное SMS, что в одном из жилых домов на проспекте Шакарима и в одном из торговых центров якобы заложены взрывные устройства.

27 августа того же года он позвонил на оперативный канал 102 и сообщил, что взрывное устройство заложено в здании городского акимата.

В ходе следственных мероприятий выяснилось, что подросток причастен к обоим фактам телефонного терроризма. Он сознался в содеянном, в отношении него была избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

30 ноября 2020 года Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних № 2 ВКО несовершеннолетний нарушитель был осуждён по ст. 273 УК РК и приговорён к ограничению свободы сроком на шесть месяцев с установлением пробационного контроля. Приговор вступил в законную силу 20 декабря 2020 года.

Напомним, уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма наступает в отношении лица, достигшего ко времени совершения преступления 14 лет. На учащихся, не достигших этого возраста, данный вид ответственности не распространяется.

Однако, независимо от возраста учащегося, на его родителей (в связи с отсутствием у него собственного имущества и доходов) возлагается ответственность за материальный ущерб, связанный с организацией и проведением специальных мероприятий по проверке поступивших угроз.

Ложное сообщение о террористическом акте также влечёт за собой дезорганизацию образовательного процесса. Если в уставе образовательного учреждения такие действия учащихся квалифицируются как грубые нарушения, то за это учащийся, достигший возраста 15 лет, может быть исключён из образовательного учреждения.

ПРЕДОТВРАТИТЬ ТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОК

В предупреждении фактов телефонного терроризма со стороны учащихся важную роль играет педагогическая профилактическая работа в образовательном учреждении.

В Управлении по делам религий ВКО уверены, в первую очередь, необходима грамотная организация свободного времени учащихся.

Также немаловажно проведение в течение учебного года цикла классных часов информационно-просветительского характера, направленных на профилактику девиантного поведения, в том числе телефонного терроризма, с участием представителей органов внутренних дел.

– Следует напоминать подросткам, что, прежде чем совершить какой-либо поступок, всегда стоит подумать. Ведь за телефонный терроризм предусмотрена серьёзная ответственность, – говорят специалисты.

Полезно знакомство родителей обучающихся с процессуальной частью законодательства, касающегося и иного противоправного поведения, с современными методами идентификации и привлечения к ответственности лица, совершившего ложное сообщение о готовящемся террористическом акте.

Вместе с тем действенным инструментом профилактики является обсуждение последствий телефонного терроризма в процессе проведения учебных занятий в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»:

– разъяснение возможности выявления нарушителя правопорядка;

– формирование у подростков чувства неотвратимости наказания;

– повышение чувства социальной ответственности.

ПЕДАГОГАМ НА ЗАМЕТКУ

Памятка для руководителей и педагогов образовательных учреждений:

– необходимо помнить, что классификация факта угрозы безопасности на предмет ложности или реальности находится в компетенции работников органов безопасности и внутренних дел;

– факты вероятных, планируемых угроз телефонного терроризма сотрудники сферы образования должны выявлять в реальном времени и незамедлительно сообщать о них представителям органов безопасности и полиции;

– после сообщения сведений террористического характера администрация образовательного учреждения должна действовать в соответствии с указаниями сотрудников органов безопасности и правопорядка, а также в соответствии с инструкциями по обеспечению антитеррористической защищённости образовательного учреждения.

По заказу Управления по делам религий ВКО