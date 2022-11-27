Не расти, гора

В Восточно-Казахстанской области должностных лиц оштрафовали за некачественное исполнение обязанностей по ликвидации стихийных свалок.

В регионе на постоянной основе проводится работа по ликвидации стихийных свалок, выявленных при помощи космических съёмок АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары». Так, в августе этого года по Восточно-Казахстанской области насчитывалось 266 таких свалок. Сейчас 128 из них ликвидированы. На стадии очистки находятся ещё 98.

– Причиной образования стихийных свалок является отсутствие системы управления отходами в сельской местности, в том числе как самих пунктов сбора и удаления отходов, так и обслуживающей их организации, – объяснили специалисты Департамента экологии по ВКО.

Но в этом вопросе наметился некоторый сдвиг. В новом Экологическом кодексе приняты правовые основы обязательств производителей продукции по выделению средств на создание новых предприятий по сбору, переработке и вторичному использованию отходов.

Кроме того, экологические и общественные организации проводят субботники по очистке загрязнённых природных территорий. Эти мероприятия, к тому же, объединяют всех, кто выступает против бездумного и неуважительного отношения к окружающей среде.

Напомним, в октябре этого года Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочего визита в Павлодарскую область предложил провести акцию «Нет мусору на природе!». Идею поддержали и в Восточном Казахстане.

В том же месяце при технической поддержке предприятия ТОО «Востокцветмет» экоактивисты и волонтёры области, сотрудники регионального филиала ассоциации экологических инициатив ECOJER и Департамента экологии провели вдоль набережной реки Ульба близ села Каменный карьер масштабный субботник. В труднодоступной предгорной зоне им удалось ликвидировать порядка 40 тонн отходов обнаруженной несанкционированной мусорной свалки. Но объёмы оказались настолько масштабными, что волонтёрам потребовалась помощь.

После обращения руководителя филиала ассоциации ECOJER по ВКО в акимат Ушановского сельского округа, стихийную свалку полностью ликвидировали с использованием экскаватора, фронтального погрузчика, самосвалов. Чтобы мусорная гора снова не выросла, с местными жителями провели разъяснительную беседу. Дополнительно на этом участке установили два сигнальных знака о запрете складирования мусора.

По информации Департамента экологии по ВКО, эта проблема, к сожалению, остаётся актуальной для всех сельских территорий.

Тем не менее, за некачественное исполнение должностных обязанностей по ликвидации стихийных свалок к административной ответственности привлекли заместителя акима Риддера, и. о. заместителя акима Глубоковского района, акимов Ушановского и Верх-Убинского сельских округов. Общая сумма штрафа составила 68 917,5 тенге.

– Чтобы решить эти системные проблемы, необходимо разработать программу управления отходами по Восточно-Казахстанской области, предусматривающую комплексный подход к управлению отходами одной организацией по нескольким сельским округам одновременно. Ранее эту работу выполняли коммунальные предприятия, теперь их могут заменить предприниматели в рамках государственно-частного партнёрства, – заключили в Департаменте экологии по ВКО.

Гульжан Естаева

Фото Департамента экологии по ВКО