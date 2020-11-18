В Усть-Каменогорске очевидец самостоятельно потушил загоревшийся автомобиль.

Автопожар произошёл 12 ноября на проспекте Нурсултана Назарбаева. На временной стоянке вспыхнул автомобиль марки BMW-X6. Находившийся неподалёку очевидец не растерялся и с помощью огнетушителя потушил транспортное средство. Прибывшие на место происшествия пожарные произвели контрольное тушение и проливку горевшей площади авто. Причиной пожара, скорее всего, послужило неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности.

По информации пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, чаще всего пожары происходят на автомобилях, находящихся в личном пользовании. При этом основными причинами являются короткое замыкание электропроводки и электрооборудования, неисправность топливной системы, а также неосторожное обращение с огнём и агрегатом повышенной опасности.

Специалисты напоминают, чтобы предотвратить автопожар, рекомендуется проверять герметичность соединения системы питания, надёжность крепления электропроводки к элементам кузова и приборного щитка, правильность установки дополнительного оборудования. Также в транспортном средстве обязательно должен находиться огнетушитель в исправном состоянии.

Александра Исаева