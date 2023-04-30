Не растерялись

Юные спасатели продемонстрировали умение чётко действовать в чрезвычайных ситуациях.

Сотрудники ДЧС ВКО совместно с Центром «Юный спасатель» КГУ «Школа-центр дополнительного образования № 29» организовали соревнования по поисково-спасательным работам на акватории, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Школьникам предстояло пройти несколько сложных этапов: доставить пострадавшего в специальном «коконе», доплыть на лодке до финиша, оказать травмированному первую медицинскую помощь, подтянуться на перекладине.

– Ребятам было непросто, но они как реальные спасатели преодолели все экстремальные ситуации, правильно реагируя на них, – отметил руководитель водолазно-спасательного отделения ОСО ДЧС ВКО Андрей Лисянский.

С приближением лета такие мероприятия весьма актуальны, так как на практике вырабатывают у детей навыки правильного поведения на воде и оказания первой помощи пострадавшим.

– Нам пришлось показать всё, на что способны. Работа в команде позволила пройти все этапы хорошо, особенно запомнилась «акватория», – поделился ученик школы № 29 Андрей Цветов.

Айжан Сламгалиева из школы № 1 порадовалась, что её команда на этапе оказания первой помощи набрала хорошие баллы. Значит, ребята всё сделали правильно.

Азы профессии спасателя школьники постигают на специальных внеклассных занятиях, посещая подразделения ДЧС ВКО. Благодаря практическим урокам юные спасатели умеют вязать спасательные узлы, оказывать первую медпомощь, слаженно действовать в команде и преодолевать препятствия в условиях чрезвычайных ситуаций.

По итогам соревнований победителем стала команда из школы № 4, второе место – за учащимися школы № 29, третье место заняли юные спасатели школ № 10 и № 16.

Артём Захаров