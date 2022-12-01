Не ради хвастовства

Меценаты Бородулихинского района оказали спонсорскую помощь землякам на 60 миллионов тенге.

Важным подспорьем в социально-экономическом развитии любого района является меценатство, социальная ответственность бизнеса. Как отметили в акимате Бородулихинского района, главы местных крестьянских хозяйств, депутаты, предприниматели принимают активное участие в этом процессе и вносят в него определённый вклад.

Только за первое полугодие текущего года они оказали помощь землякам на общую сумму 60 млн тенге. Например, к Году детей в рамках социальной ответственности бизнеса в селе Петропавловка крестьянские хозяйства «Труд» (И. Лехнер) и «Родина» (А. Майер) построили детские игровые площадки в парке отдыха и в мини-центре на общую сумму 12 млн тенге.

Кроме этого, к полувековому юбилею средней школы им. Аманова А. Лехнер подарил учебному заведению автобус стоимостью 18 млн тенге.

ТОО «Коростелевское» во главе с Е. Ертаевым реализует проект «Ограждение парка отдыха и малое архитектурное оформление» на общую сумму пять млн тенге в рамках утверждённого плана инфраструктурного развития центральной части села Коростели.

Первый этап работ выполнен. Теперь предстоит укладка брусчатки, сооружение сцены, установка скамеек и оформление клумб в парке. Всё это сделают уже за бюджетные средства.

Также по району на средства меценатов приобретено спортивно-развивающее, музыкальное оборудование. Проведены работы по зимнему содержанию внутрипоселковых дорог, обновлению детских площадок.

Повсеместно оказана материальная и финансовая помощь труженикам тыла, инвалидам, пенсионерам, малообеспеченным и многодетным семьям.

Новый асфальт на одной из улиц села Бородулиха появился благодаря финансовой помощи местного жителя, депутата районного маслихата Талгата Оразаева. Его отличает не только умелое руководство крестьянским хозяйством «Раушан», но и активная гражданская позиция в качестве мецената.

За счёт собственных средств он внёс весомый вклад в благоустройство районного центра. Удалось заасфальтировать улицу Қажымұқан (прежде Колхозная), протяжённостью 350 метров, а также положить асфальт возле главного входа в детский сад «Балдаурен».

Также для организации отдыха сельчан добровольцы из числа жителей Бородулихи и Талгат Оразаев отсыпали пляж на озере Большое и провели благоустройство территории.

Общую сумму своих инвестиций меценат решил не озвучивать. Поскольку считает, что в благих делах скромность – основное качество. Если человек делает что-то во благо, то не ради хвастовства.

Ерик Абитов

Бородулихинский район