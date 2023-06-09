Не просто школа – Клуб ЮНЕСКО

«Это настоящая творческая мастерская педагогов и их учеников, в которой не боятся воплощать в жизнь самые смелые проекты», – так говорят про КГУ «Школа искусств» отдела образования по Шемонаихинскому району УО ВКО. Новые возможности для реализации творческого потенциала открылись с присвоением ей статуса Клуба ЮНЕСКО.

Школу искусств по праву можно назвать образцовым учреждением образования, культуры и гордостью Шемонаихинского района. Её история началась с 1964 года. За почти 60 лет существования сотни ребят изучили здесь азы нотной грамоты, научились играть на различных инструментах, петь, танцевать, рисовать. Многим из учеников школа помогла определиться с выбором профессионального пути. Ежегодно её воспитанники принимают участие в конкурсах, фестивалях, выставках разного уровня и всегда занимают призовые места.

В Шемонаихинской школе искусств работают 24 творческих преподавателя и обучаются 333 талантливых ребёнка. Благодаря педагогам, которые стараются выявить и развить способности детей, заинтересовать их и вовлечь в мир прекрасного, в школе создана особая атмосфера, которая позволяет самовыражаться и претворять в жизнь самые амбициозные идеи.

– Одним из ярких событий в жизни школы стало присвоение ей статуса Клуба ЮНЕСКО в декабре 2021 года, – рассказала секретарь Клуба ЮНЕСКО – Школы искусств Шемонаихи Екатерина Гиль. – Идея вступления в Казахстанскую Национальную Федерацию Клубов ЮНЕСКО (KazFUCA) вынашивалась директором школы Юлией Добжанской несколько лет. И после презентации сначала перед региональным представительством, а затем перед советом Федерации организации образования единогласно присвоили почётный и одновременно ответственный статус.

Сегодня Шемонаихинская школа искусств пока единственный Клуб ЮНЕСКО в районе и один из девяти клубов в Восточно-Казахстанской области. Несмотря на столь короткий срок пребывания в новом статусе, удалось показать отличную работу в этом направлении и полученные результаты.

Было организовано 58 мероприятий от школьного до международного уровня – концерты, конкурсы, выставки, благотворительные и экологические акции.

– Возможность сотрудничества с Федерацией и другими Клубами Казахстана принесла учащимся школы 105 призовых мест в 15 творческих конкурсах, – добавила Екатерина Гиль. – Трое юных художников – Владислава Похабова, Дарья Гладкова и Даниил Губич стали победителями одного из главных проектов KazFUCA – Международного фестиваля The Planet of Art, проходящего под эгидой ЮНЕСКО. Как победители ребята приняли участие в церемонии награждения в Алматы, а также в культурных мероприятиях, мастер-классах, экскурсиях. Их работы были опубликованы в сборнике-альманахе «Наследие Великого Шёлкового пути».

Авторский проект Ирины Журавлёвой – выставка-конкурс «Юный художник» в формате арт-марафон получил поддержку Национальной федерации и впервые прошёл на республиканском уровне, собрав 676 участников из всех регионов Казахстана.

Лидеры клуба – вокальный ансамбль «Децима» участвовали в праздничном марафоне «Жарқын балалық шақ», посвящённом 75-летию клубного движения ЮНЕСКО и Году детей в Казахстане, собравшем учащихся всех клубов области.

Как известно, половина успеха учеников – заслуга наставников, которые также должны постоянно совершенствовать свои навыки. Преподаватели – члены клуба регулярно участвуют в образовательных семинарах и вебинарах на такие актуальные темы, как «Трансформация образования: координация, разработка и внедрение устойчивого развития», «Ораторское искусство», «Образование за рубежом» и другие.

За свою работу школа награждена благодарственным письмом от имени вице-президента Казахстанской Национальной Федерации Клубов ЮНЕСКО и министра Просвещения Республики Казахстан как активный клуб, разделяющий принципы и идеалы ЮНЕСКО. По итогам рейтингов 2022 года Шемонаихинская школа искусств вошла в пятёрку лидеров среди Клубов Казахстана.

На прошедшем недавно заключительном в учебном году концерте «Страна Гармония – звёздная страна» коллектив преподавателей поблагодарил учащихся и их родителей за поддержку и активное участие в жизни школы. Со сцены в очередной раз прозвучал вдохновляющие слова о том, что школа искусств – это трамплин к успеху. С таким настроем её ученики, несомненно, покорят не одну вершину творческого Олимпа.

Александра Исаева

Шемонаихинский район