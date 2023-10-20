Не прошли мимо

Полицейские наградили школьников, которые проявили активную гражданскую позицию.

Ученики пятого класса средней школы № 13 г. Усть-Каменогорска Ярослав Шубин и Назар Суменков неравнодушны к облику родного города. И не просто на словах. Ребята доказали это на деле. Возвращаясь домой после занятий, они увидели нецензурные надписи и рисунки на заборе возле одного из домов по улице Островского в микрорайоне Аблакетка. Многие прошли бы мимо, люди часто не замечают таких «художеств». Этим и пользуются вандалы, которые разрисовывают стены домов. Но отнюдь не с целью украсить город, а совсем наоборот – ухудшить его внешний вид. И радует, когда есть те, кому это небезразлично. Ребята на свои карманные деньги, которые им дали родители, купили строительную краску и закрасили непристойные «элементы» творчества. Школьников, которые красили забор, заметил участковый инспектор полиции Иртышского ОП во время патрулирования участка. Выяснив, что это их самостоятельное решение, похвалил ребят за достойный поступок.

Но на этом история не завершилась. Чуть позже старший инспектор по делам несовершеннолетних Иртышского ОП Гульнур Тусупова и заместитель начальника ОМПС Иртышского ОП Досым Бакытбеков совместно с сотрудником УПН ДП ВКО пришли к мальчикам в школу и поблагодарили их за добрые дела и неравнодушие. Им вручили памятные подарки, а родителям, которые воспитали мальчиков с активной гражданской позицией – благодарственные письма. Сами же Ярослав и Назар признались, что не считают свой поступок чем-то героическим. Они думают, что так поступил бы каждый, кому небезразличен внешний вид, чистота и уют родного города.

Дарья Штейн