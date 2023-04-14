Не приговор и не клеймо

Туберкулёз – болезнь бездомных и заключённых… Так примерно думает большинство из нас. Однако с этим коварным заболеванием может столкнуться любой: в дремлющей форме оно есть у каждого третьего в мире.

Конечно, методы борьбы с палочкой Коха стали намного прогрессивнее. Об этом свидетельствует статистика областного Центра фтизиопульмонологии. Так, если в 2018 году эффективность лечения лекарственно-устойчивой формы туберкулёза составляла 70,4 процента, то в 2022 году эта цифра возросла до 78,5 процента.

– У врачей нашего Центра две задачи – спасти пациента и вернуть его к полноценной жизни, сделав всё, чтобы больной туберкулёзом перестал быть потенциальной биологической угрозой для других, – говорит завотделением торакальной хирургии и внелёгочного туберкулёза ВКО Центра фтизиопульмонологии Болатбек Елшибеков. – Но не менее важно, чтобы пациент не чувствовал себя изгоем, не подвергался в социуме стигме, как это бывает.

Важна поддержка

Длительно протекающее заболевание, по словам врача, меняет жизненные планы, приносит больному человеку определённые сложности и целый ряд негативных эмоций. Из-за болезни одного из супругов нередко распадаются браки. Отсутствие поддержки со стороны близких, ощущение одиночества усугубляют и без того тяжёлое психологическое состояние больного.

– Не каждый может самостоятельно справиться со стрессовой ситуацией, и это нормально, – отмечает Болатбек Елшибеков. – Нередко вместе с психологическими проблемами у тяжелобольных пациентов начинаются бытовые и финансовые проблемы с родственниками.

Сильное влияние на пациентов, по словам медика, оказывает эмоциональная депрессия, связанная с неспособностью повлиять на ход лечения, зависимостью от медицинского учреждения, неопределённостью прогноза терапии и дистанцированием от социальных связей.

Трудности ресоциализации, возникающие после выписки из больницы, сильнейший страх утраты репутации в социуме, неясности будущего увеличивают серьёзность психологической проблемы.

– Чтобы не потерять контроль над ситуацией, желательно вовремя обратиться к специалисту и не отказываться от помощи, – подчеркивает он. – Для этого практически в каждой больнице или лечебном центре есть врачи-психотерапевты и медицинские психологи. В Центре фтизиопульмонологии ВКО специалисты-психологи оказывают специализированную помощь с первого дня и до выздоровления пациента.

Страшно стать изгоем

Владимир – один из тех, кто не рискует открыто говорить о своём диагнозе. Ему было около 40 лет, когда у него впервые выявили туберкулёз.

– Когда узнал, что болен туберкулёзом, испытал шок. Испугался, что скажут друзья, родственники, коллеги, стал скрывать свой диагноз. Но вскоре об этом узнали на работе. И, как следствие, ко мне изменилось отношение окружающих. Пришлось уволиться, впал в депрессию, начал выпивать, казалось, жизнь закончилась, – рассказывает мужчина.

Он также признался, что к лечению относился несерьёзно, пропускал приём препаратов, которые вызывали неприятные побочные эффекты, из-за чего заболевание стало прогрессировать.

В итоге Владимир снова оказался в больнице, но уже с запущенной формой заболевания. Инфекция стала устойчивой к лекарствам, появилась угроза жизни.

– Только тогда я осознал, что общественное мнение – ничто по сравнению с собственной жизнью. Благодаря врачам Центра фтизиопульмонологии удалось купировать инфекцию, но на это ушло несколько лет. Если бы не моя безответственность, лечение заняло бы гораздо меньше времени, – говорит пациент медучреждения.

Драгоценное время

– Туберкулёз излечим. Иногда на это требуется несколько дней, а порой – несколько лет, – отмечает Болатбек Елшибеков. – Всё зависит от своевременности выявления, правильно подобранного лечения и его регулярности.

Ни в коем случае нельзя прерывать терапию, так как у инфекции вырабатывается устойчивость к назначенным препаратам. Чтобы ускорить процесс выздоровления, необходимо дисциплинированно принимать препараты. После исцеления человек перестаёт выделять бактерии и становится не опасным, утверждает врач.

Следует отметить, что медицинская и психологическая помощь оказывается бесплатно в рамках ГОБМП.

Психолог центра Оксана Белоус убеждена, что для успешного лечения нельзя впадать в депрессию и поддаваться панике.

– Главная проблема больных туберкулёзом и здоровых людей – отсутствие информации и психологическая неподготовленность, – подчёркивает специалист. – Люди не понимают, как правильно реагировать на болезнь, поскольку зачастую им не хватает знаний. Бездушное, а иногда и жестокое отношение окружающих травмирует и наносит непоправимый вред не только пациенту, но и всему ближайшему окружению.

Боясь осуждения и одиночества, люди скрывают болезнь, умалчивают о числе контактных лиц, которые остаются в зоне риска. Но самое страшное – внутренняя стигма больного, когда он сам не верит, что заболел туберкулёзом, не хочет лечиться, теряя драгоценное время, а это может стоить ему жизни.

Бахыт Сарсембаева