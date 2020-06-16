Не пора ли искупаться?

Открыт пляжный сезон на Сибинских озерах.

– Третье Сибинское озеро готово принять отдыхающих. Пляжный сезон открыт, однако просим строго соблюдать санитарно-эпидемиологические меры, – написал аким Уланского района Нурымбет Сактаганов на своей странице в Instagram.

Сибины–группа из пяти озер, окруженных гранитными горами. Три года назад на озере Шалкар (третье озеро Сибинской группы) открыли муниципальный пляж Sibiny family resort, который стал популярным как среди жителей, так и гостей Восточно-Казахстанской области.

Из-за того, что количество отдыхающих постепенно увеличивалось, в прошлом году руководство района приняло решение расширить территорию отдыха. Увеличили зону для парковки, установили сцену, ограничили въезд автомобилей на пляж.

Отметим, ранее отремонтировали 125 километров трассы Усть-Каменогорск – Самарское и дорогу до баз отдыха на Сибинских озерах, что также способствовало развитию туризма.

Желающих отдохнуть на озере Шалкар ждет песчаный пляж, шезлонги, пляжные тенты, кабинки для переодевания и две площадки для пляжного волейбола. Пляж также оснащен наблюдательной вышкой спасателей, а для детей в воде установлено специальное ограждение с небольшим пирсом и удобными подъемами.

Дмитрий Одинцов

Уланский район