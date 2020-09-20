Не по воздуху, так под водой 

Отдалённые села области подключают к широкополосному интернету. Порой для этого используются весьма необычные технические решения.

В регионе завершается реализация проекта «Обеспечение широкополосным доступом сельских населённых пунктов по технологии волоконно-оптических линий связи».

– С начала 2020 года к широкополосному интернету подключили 254 государственных учреждения и бюджетных организаций в 79 отдаленных селах области, – уточнили в службе по связям с общественностью АО «Казахтелеком».

Чтобы обеспечить жителей сел высокоскоростным интернетом, специалистам приходится прибегать к различным ухищрениям – не везде есть доступные точки для линий связи. Так, к примеру, было при работе в селе Волчанка Шемонаихинского района. Оно расположено примерно в восемнадцати километрах от районного центра, население села составляет около 1000 человек. Чтобы туда «пришёл» интернет, оптический кабель проложили через реку Убу, точнее – по ее дну.

Причина такого необычного технологического решения – в каменисто-горной местности. При прокладке использовался специальный морской оптический кабель, он имеет двойную броню из стальной оцинкованной проволоки. Его проложили на дне водоёма с помощью тяжелой техники, глубина прокладки достигает 1,5 метра.

– Это решение самое оптимальное, ведь ближайший мост находится в 20 километрах от села, а на том берегу находится Восточная магистраль. Прокладывая кабель напрямую через реку, мы экономим и время, и трудозатраты, – объяснил директор Восточно-Казахстанского технического узла местных сетей Восточной РДТ Газинур Раимханов. – Всего менее чем за год мы провели 1800 километров волоконно-оптических линий связи по всем районам области. Интернет появился там, где у людей не было даже сотовой связи.

Сейчас эта работа ведется в населенных пунктах, которые расположены неподалёку от областного центра, в частности в Уланском районе. В рамках государственно-частного партнерства до 20 сентября планируется подключить сёла Уланское, Бозанбай, Таргын и Асубулак. Уже проработано техническое решение по подключению сёл Бестерек и Изгутты Айтыков.

– Думаю, до 1 октября работы будут выполнены и жители района получат доступ к широкополосному интернету, – поделился Газинур Раимханов.

Специалисты отметили, что одномоментно охватить все населенные пункты Восточного Казахстана высокоскоростным интернетом невозможно. Эта работа ведется постепенно. В 2019 году интернета не было в 150 селах и поселках области, сейчас это число сократилось в два раза. Работы, запланированные на этот год, выполнены на 85 процентов. В рамках проекта доступ к высокоскоростному интернету получат 308 государственных учреждений в 94 отдаленных сёлах области: сельские акиматы, школы, полицейские участки и фельдшерско-акушерские пункты.

Подключение высокоскоростного интернета особенно ждут школьники села Волчанка, ведь учебный год пока проходит в дистанционном формате.

– Связь и интернет в селе очень слабые, – говорит школьница Карина Клименко. – Когда открываешь «Күнделік», страница очень долго грузится. Другие веб-страницы я вообще даже не пытаюсь открывать. Мы все в поселке видим, как прокладывают кабели для интернета, и ждем, когда всё подключат.

После того как специалисты протянули кабель через реку, осталось только установить необходимое оборудование и провести подключение – после этого село Волчанка будет обеспечено доступом к высокоскоростному интернету.

Реализация таких программ создаст возможности и условия для обеспечения полной модернизации сельской связи, что, в свою очередь, позволит жителям удалённых населённых пунктов получить доступ к широкополосному мобильному интернету, а с ним и возможность пользоваться государственными цифровыми услугами, такими как телемедицина, онлайн-образование и многими другими.

Отметим, что проект «Обеспечение широкополосным доступом сельских населённых пунктов Республики Казахстан по технологии волоконно-оптических линий связи» реализуется при участии АО «Банк развития Казахстана» через механизм ГЧП.

Дмитрий Одинцов