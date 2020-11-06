Не по щучьему велению 

Стражи порядка изъяли более полутонны контрабандной рыбы в селе Курчум.

Во время рейдов в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» природоохранные полицейские местного отдела полиции выявили незаконную перевозку рыбы на автомобиле «ГАЗ-33021», за рулём которого был 37-летний житель областного центра.

– В ходе проверки в багажном отделении автомобиля обнаружена рыба – щука без соответствующих документов, – сообщил начальник Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Сагат Мадиев. – Общий вес изъятой рыбы составил 504 килограмма, ущерб – более 2,7 миллиона тенге.

Водителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и принятия правового решения. Досудебное расследование ведётся по статье 335 части 1 Уголовного кодекса РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений с причинением значительного ущерба».

Курчумский район