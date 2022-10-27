Не отставать от времени в меняющемся мире

В предверии Дня Республики Восточно-Казахстанский областной Дом дружбы отпраздновал 30-ю годовщину со дня основания. В честь знаменательного события состоялось заседание ХХVIII сессии Ассамблеи народа Казахстана ВКО с участием акима области Даниала Ахметова.

Дом дружбы – центр общественного согласия радушно распахнул двери для гостей, прибывших на празднование 30-летия учреждения. Открытие торжества по случаю юбилея началось с выставок и ярмарки изделий ручной работы. Мастера предлагали полюбоваться диковинными украшениями, детскими игрушками, музыкальными инструментами, предметами домашнего обихода, созданными в национальном стиле этносов республики.

Главным событием в этот день стало Расширенное заседание ХХVIII сессии Ассамблеи народа Казахстана ВКО, в котором приняли участие аким области Даниал Ахметов и председатель Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития РК Галым Шойкин.

– Тридцать лет назад открылся первый в республике Дом дружбы, который сплотил людей всех этносов во имя процветания страны, – с таких слов начал заседание Даниал Ахметов. – В стенах Дома дружбы рождаются новые идеи, такие как создание этнодеревни, школы языков, музея Ассамблеи, института медиации и многие другие. Здесь координируется благотворительная деятельность, функционируют Совет общественного согласия, Совет матерей, клубы журналистов, меценатов. Особая роль в укреплении межэтнических отношений принадлежит Ассамблее народа Казахстана.

Участники Ассамблеи области почти в полном составе собрались в Доме дружбы. Из 167 членов на встрече присутствовали 150 человек.

– Члены АНК ВКО представляют интересы всех этносов, проживающих в нашей области, – продолжил Даниал Ахметов. – Маслихат, Совет обещственности на деле подтверждают незыблемые положения конституции о равенстве прав и свобод граждан независимо от национальности. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев определил три основных приоритета деятельности Ассамблеи народа Казахстана. Одним из них является реализация политических реформ. При этом Президент подчеркнул, что ни в коем случае нельзя допускать политизации межэтнических связей. Важно пресекать нездоровые и провокационные дискуссии на эту тему, не допуская разжигания межэтнической розни. Вторым приоритетом стала информационная работа и активизация общественного потенциала АНК. Мир и единство – главные ценности нашей независимой республики.

Третьим приоритетом Даниал Ахметов назвал усиление правозащитной деятельности, которая призвана воплощаться с помощью центров медиации, созданных в Домах дружбы.

– Сегодня областная Ассамблея обладает большим потенциалом для вовлечения восточноказахстанцев в общественно-политическую жизнь страны, – акцентировал глава региона. – Существенно улучшился качественный состав Ассамблеи, где представлены 16 этносов. На базе семи Домов дружбы действуют 72 этнокультурных объединения. Свободно изучаются восемь языков в школе «Возрождение». Накоплен колоссальный опыт работы в режиме медиации центра «Шанырак». Налажено сотрудничество с областным судом, Департаментом юстиции, исполнительными органами.

Стоит отметить, что на базе Дома дружбы на протяжении многих лет работает виртуальная приёмная кабинета медиации.

– Нам необходимо расширять сферу применения медиативных процедур, используя потенциал профессиональных и общественных медиаторов, – считает Даниал Ахметов. – В зоне повышенного внимания Ассамблеи должны находиться вопросы профилактики общественных конфликтов, особенно в сфере межэтнических отношений. Новая геополитическая реальность ставит новые задачи перед общественными институтами и Ассамблеей. Ваша работа должна быть пересмотрена и актуализирована. Необходимо создать действенную площадку для широкой межэтнической коммуникации. С этой целью нам необходимо максимально использовать потенциал 241 городского, районного, сельского, окружного Советов общественного согласия.

Научно-экспертной группе Ассамблеи аким области поручил продолжить этнографические исследования, работу Школы толерантности, обеспечить профессиональное сопровождение мероприятий. А также усилить работу по интеграции этносоциальных групп и продвижению государственного языка, в том числе среди молодёжи.

– Необходимо организовывать работу с молодёжью, вовлекать, делать акцент на идеологической составляющей, – отметил Даниал Ахметов. – Нам нужна платформа, где активные юноши и девушки смогут проявить себя, такая как «Ассамблея жастары». Благодаря этому развивается волонтёрство, патриотическое воспитание и участие в республиканских проектах. Нужно дать информацию ребятам о мерах государственной поддержки в вопросах получения профессий и трудоустройства. Для этого важно использовать как традиционные способы, так и современные методы – социальные сети и мессенджеры. Мы должны устранять негативные стереотипы, которые сложились в отношении этнического многообразия.

Глава региона подчеркнул, как важно строить общество на гражданских началах.

– Мы должны распространять информацию о разнообразии нашей культуры, рассказывать о вкладе других этносов в развитие Казахстана. И Ассамблея должна идти в ногу со временем в меняющемся мире.

С поздравительным словом на заседании выступил Галым Шойкин.

– Обращаюсь ко всем, кто причастен к работе Дома Дружбы и АНК, – высказался председатель Комитета по развитию межэтнических отношений. – Ваш труд действительно неоценим. Выражаю свою благодарность. И хочу отметить, что ваша искренняя отдача не позволяет превратить Дома дружбы в кабинеты государственных служащих. И это правильно. Здесь должна кипеть общественная жизнь, притягивающая активных жителей.

В ходе встречи на обсуждение вынесли предложение об организации памятника жертвам политических репрессий. Аким области согласился с возможностью установить подобный монумент, который в очередной раз напомнит гражданам о том, как дорого участие и помощь дружественных народов.

В завершение заседания за особые заслуги в годы становления областного Дома дружбы – центра общественного согласия юбилейной медалью наградили инициатора его открытия, заместителя председателя Совета общественного согласия АНК ВКО Лео Шика. Также наград удостоились члены этнокультурных объединений, в том числе – Карэн Нариманян (Восточно-Казахстанский армянский культурный центр «Арарат»), Ережеп Мамбетказиев (президент Казахстанско-Американского свободного университета, член АНК), Кульбаран Етекбаева (Казахский центр), Роза Цис (ОО «Восточно-Казахстанский татарский культурный центр»), Галина Борисович (ОО «Восточно-Казахстанский белорусский культурный центр»), Татьяна Кагерманова (ОО «Ассоциация «Вайнах» чеченского и ингушского народов ВКО»), Мария Бейсеканова (Председатель Совета матерей АНК ВКО, руководитель КГУ «Детский дом «Умит», член АНК), Александр Алексеенко (заместитель председателя НЭГ АНК ВКО, доктор исторических наук, профессор ВКУ имени С. Аманжолова), Евгений Шумахер (ОО «Восточно-Казахстанский немецкий культурный центр «Видергебурт»), Александр Яковлев (ОО «Восточно-Казахстанское областное общество славянской культуры»).

Церемония празднования 30-летия Дома дружбы завершилась концертом. Со стилизованными музыкальными и танцевальными номерами выступили члены этнокультурных объединений и творческих коллективов города, среди которых ансамбли «Злато», «Пируэт», «Арабеск» и многие другие.

Лилия Дроздова