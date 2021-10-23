Не оставили в беде

Спасатели оказали помощь супружеской паре, застрявшей на своём автомобиле на перевале.

21 октября к спасателям обратился мужчина, сообщив о том, что он вместе с супругой находится на первом перевале староавстрийской дороги со стороны Катон-Карагая, на расстоянии около десяти километров от трассы Усть-Каменогорск – Рахмановские ключи.

Они двигались на автомобиле марки Nissan R’nessa. Внезапно транспортное средство развернуло на дороге, и возникла угроза съезда в кювет. Самостоятельно выбраться супружеская пара не смогла. На помощь оперативно прибыли спасатели, которые отбуксировали автомобиль с пассажирами до ближайшего населённого пункта.

– Ни в коем случае не отправляйтесь в дорогу, не зная местности. В приложении Darmen заранее узнайте о штормовых предупреждениях и возможном закрытии дорог. Сообщите о планируемом маршруте и примерном времени возвращения. С собой нужно иметь фонарик, аптечку, запас еды и зарядное устройство для мобильного телефона. При чрезвычайной ситуации обращайтесь по номеру 112, – напоминает ДЧС ВКО.

Баян Аскар

Фото из открытых источников