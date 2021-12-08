Не оставили в беде

В Курчумском районе произошёл пожар в частном секторе, в результате которого нанесён серьёзный материальный ущерб сразу двум соседям.

Вначале загорелась одна хозяйственная постройка. Позже специалисты установят – причиной тому стала неисправность электропроводки. Сильный ветер перекинул пламя на крышу жилой постройки, в которой на тот момент проживала семья соседей. Огонь с каждой секундой набирал силу, угрожая охватить находящиеся рядом строения. Оперативно отреагировавшая пожарная служба смогла остановить огненную стихию. Однако избежать ущерба не удалось.

– У меня полностью выгорела стайка, – говорит хозяин дома, откуда начался пожар, Когедай Шамерхан. – В ней мы хранили запас мяса на зиму – тушу одной коровы и двух коз. Сгорел новый двухколёсный мотоцикл и масса других вещей. Вдобавок мне пришлось восстанавливать сгоревшую крышу соседа, поскольку огонь перекинулся из моей усадьбы. В общем, потерпел ущерб на огромную для моей семьи сумму. В эти трудные для меня дни убедился в отзывчивости односельчан. Помогали всем миром. Благодарен за это жителям села, служителям центральной районной мечети и многим другим землякам.

Бек Нигметов

Курчумский район