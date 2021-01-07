Не оставил в беде

Житель Нур-Султана спас человека на одной из трасс Восточно-Казахстанской области.

Бакытжан Абдрахманов приехал из столицы в Восточный Казахстан на празднование Нового года.

31 декабря на одной из республиканских трасс в районе села Донское он оказал первую медицинскую помощь жителю Усть-Каменогорска, благодаря чему мужчина оказался жив.

– Как выяснилось, водителю легкового автомобиля стало плохо и у него начались судороги, – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Восточно-Казахстанской области. – Мужчина буквально бился головой об руль, прямо по сигналу. Изначально бдительный Бакытжан подумал, что мужчина находится в нетрезвом состоянии. Но через пару секунд понял, что у водителя сильные и частые приступы. Не теряя ни секунды, он вызвал бригаду скорой медицинской помощи и за время ожидания ни на минуту его не оставлял. По приезде кареты скорой медицинской помощи Бахытжан продолжил свой путь, пожелав скорейшего выздоровления жителю ВКО.

Добавим, что за проявленную бдительность, грамотные действия и активную гражданскую позицию начальник Департамента полиции ВКО Сагат Мадиев вручил Бакытжану Абдрахманову грамоту и ценный подарок. Житель столицы, скромно улыбаясь, ответил, что помочь ближнему – вовсе не подвиг, а дело чести любого человека.

Татьяна Кравченко

Фото пресс-службы ДП ВКО