Не оставаться в стороне

Аяужан Ашимова, директор ТОО «Институт анализа и прогнозирования ВКО»:

– Результаты Референдума, Президентских выборов и прошедших выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней продемонстрировали активное участие казахстанцев в полной перезагрузке политической системы страны.

Президент РК Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на открытии первой сессии Парламента VIII созыва чётко обозначил, в каком направлении страна будет развиваться дальше. Предстоят важные перемены во многих сферах – продолжатся экономические реформы, особое внимание будет уделяться развитию сёл, поддержке предпринимательства, решению экологических вопросов и многое другое.

Самое главное – все изменения будут направлены на повышение качества жизни казахстанцев. Президент поставил перед Правительством и Мажилисом серьёзные задачи. Но стоит отметить, что развитие обозначенных направлений должно получить всестороннюю поддержку и прямое участие населения.

Я уверена, что общественность Восточно-Казахстанской области будет активно участвовать в реализации поставленных Президентом задач. Ведь мы не привыкли оставаться в стороне!