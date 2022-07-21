Не одежда красит человека, а добрые дела

Волонтёрское движение «Клуб «28 петель» в течение семи лет снабжает реанимационные отделения больниц Восточно-Казахстанской области шерстяными вещами, которые помогают выхаживать особенных детей.

Клубок взаимопомощи начал формироваться ещё десять лет назад в Нур-Султане. Фотожурналист Карла Нур, посетив отделение неонатологии, заметила синие вязаные носочки на одном из малышей. Идея создать клуб мастериц-вязальщиц появилась сразу же. Теперь волонтёрское движение существует не только в 15 городах Казахстана, но и за его пределами. В Усть-Каменогорске официально клуб открылся осенью 2015 года.

Как всё начиналось

В нашей области у истоков создания клуба стояла Мадина Кусаинова. Именно она семь лет назад связалась с Карлой Нур, чтобы узнать контакты волонтёров в Усть-Каменогорске. Первое время девушки только учились вязать, собираясь в гостях друг у друга. Изделия, связанные на таких посиделках, отвозили в перинатальный центр. Так как шерстяные вещи быстро изнашиваются, особенно после паровой обработки, в больнице они требовались постоянно. Врачи берегли эти крошечные шерстяные вещи и, когда выписывали одного ребёнка, одежду надевали другому. Мадину впечатлило то, что через несколько месяцев её первым вязаным одеяльцем, которое уже потеряло всю свою презентабельность, продолжали пользоваться. Это вдохновляло, мотивировало заниматься новоприобретённым хобби. Члены клуба покупали пряжу на свои деньги и в свободное время продолжали вязать.

Чуть позже подруги начали публиковать записи в Facebook о встречах в городе, приглашая всех неравнодушных рукодельниц в свои ряды.

Каждый месяц мастерицы отдают в больницы по 30-40 готовых комплектов. Туда входят носочки, шапочка, жилетик, пледик и игрушка из хлопчатобумажной ткани. На сегодняшний день «28 петель» сотрудничает с Центром матери и ребёнка и Перинатальным центром Семея – роддомом № 1.

Почему пряжа?

По официальным данным Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, только за первые три месяца 2022 года родилось около 200 недоношенных детей. Их вес не превышает тысячи граммов. Девушки из клуба ласково называют их торопыжками.

Вязаные вещи помогают врачам выхаживать недоношенных детей. Шерстяные носки – это не просто тёплая поддержка. Они стимулируют нервные окончания у детей, помогают ребёнку чувствовать, что он живёт.

Кстати, для такого особенного занятия есть отдельный перечень подходящих материалов. Пряжа должна быть 100-процентной шерстью или 95 процентов шерсти и пять – акрила, чтобы готовое изделие было не грубым, не кололось. Вязку выбирают мелкую, без рубчиков. Для игрушек подходит только чистый хлопок. Простое наполнение холлофайбером не подойдёт. Сначала шьют тканевый мешочек, который потом кладут внутрь.

Участницы движения заверяют, что изделие получится у любого новичка. Для старта достаточно набрать 28 петель, остальному научат при встрече. Тем более многие вязальщицы сейчас записывают собственные мастер-классы, теперь учиться можно не выходя из дома, а изделия передать чуть позже.

– Я машинист насосных установок, делаю украшения. Ещё и бабушка трёх внуков. Когда захотела присоединиться к нашим энтузиасткам, то нашла клуб не сразу, о нём было очень мало информации, – делится волонтёр Наталья Онникова. – Теперь, если нет времени вязать самой, стараюсь хотя бы помочь материалами, потому что не всегда удаётся найти нужную пряжу с первого раза.

Об участницах и сотрудничестве

Всех мастериц объединяет одно – желание помочь. Многие приходили в клуб по совету знакомых из разных городов Казахстана. Кто-то лично столкнулся с трагедией. В семье одной из участниц клуба родился недоношенный малыш с патологиями развития, он прожил всего восемь месяцев. Память о давнем горе подвигла научиться вязать для спасения жизней.

– Я вязать не умела, но руки чесались. Узнала о клубе через работу в газете. На первой встрече с мастерицами мне всё объяснили, дали попробовать повязать, а уже через неделю была готова первая крохотная пара носков, – рассказывает журналист Гульмира Цой.

Вязальщицы постоянно устраивают мероприятия, чтобы наглядно показать, что помочь может каждый. Ещё в 2014 году проходила акция «синхронного вязания». Неравнодушные к судьбе недоношенных детей собирались в Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени А. С. Пушкина, чтобы одновременно с такими же активистами из других городов Казахстана связать для новорождённых тёплую одежду. Пряжу и спицы рукодельницы приносили свои. Связанные вещи были переданы в отделение неонатологии Усть-Каменогорска.

В 2017 году Гульмира ездила в женскую колонию посёлка Шуак Жарминского района, знакомила заключённых с движением: показала некоторые нюансы вязки, рассказала о нужных размерах, а через два месяца они передали большую посылку с вязаной одеждой.

Два года спустя клуб «28 петель» участвовал в семинаре в День недоношенных детей. Молодые мамы с уже подросшими детьми высказывали благодарности, показывали сохранившиеся вязаные вещи.

Многие вязальщицы признаются, что хобби стало постоянным вечерним занятием после работы.

– Почти ежедневно, когда есть материалы, завершив домашние дела, сев в уютное кресло, беру в руки пряжу и спицы, с радостью и трепетом творю простые вещички, которые так нужны крохам. А крючком из хлопковой нитки вяжу игрушки-трансформеры, – делится опытом член клуба Оксана Матвеева.

Инициативу поддерживают не только волонтёры. Многие семинары проводились на площадках неравнодушных предпринимателей, которые ежегодно спонсируют движение для покупки необходимых материалов. Во время карантина участницы собирались в парках, когда это было разрешено, а изделия передавали в больницы старшим медсёстрам.

В этом году активистов клуба пригласили на День волонтёров. Мастериц наградил благодарственным письмом аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар за вклад в приумножение прочных традиций единства и взаимопомощи народа Казахстана, великодушные и добрые дела.

Алина Горбунова

Фото из архива клуба «28 петель»