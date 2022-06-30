Не объезжать асфальт по обочине

В Восточном Казахстане на днях возобновили строительно-монтажные работы на республиканской трассе Калбатау – Майкапчагай.

Как сообщает пресс-служба Национального оператора дорог республиканского значения АО «НК «КазАвтоЖол», за последние несколько месяцев была проделана большая работа по возобновлению строительства дороги республиканского значения. Во-первых, был пересмотрен состав самого строительного консорциума, осуществляющего строительство дороги. Кроме того, «КазАвтоЖол» подписал дополнительное соглашение с генподрядчиком, который мобилизовал необходимое количество спецтехники и дорожных рабочих. Всё это помогло возобновить прерванные работы.

Затянувшийся ремонт

Предполагалось, что участок дороги протяжённостью 415 км сдадут в эксплуатацию ещё в 2020 году. Однако по целому ряду причин этого не случилось. Сроки сдачи объекта перенесли на июль 2022 года. Но и эту дату снова передвинут на конец текущего года. Пока удалось лишь возобновить строительно-монтажные работы.

Отметим, что реализация совместного казахстанско-китайского проекта стартовала ещё в 2018 году. По условиям договора подрядные организации Китая должны были привести в порядок участок в 210 км, а казахстанские – 205 км трассы. На реализацию проекта в рамках программы «Нұрлы жол» было выделено 157 млрд тенге.

Как рассказывал журналистам представитель «КазАвтоЖола» в августе 2021 года, для реализации проекта задействовали 2,7 тыс. человек и 1,5 тыс. единиц дорожно-строительной техники. Вдоль трассы на тот момент работали 28 строительных баз на 21 строительном участке.

В целом проект реконструкции дороги предусматривает строительство 59 мостов, четырёх транспортных развязок и двух путепроводов через железную дорогу. Кроме того, была построена объездная дорога протяжённостью 309,4 км.

На первый взгляд всё шло по плану: строительные бригады работали, укладывая новый асфальт. Однако сроки сдачи объекта всё время сдвигали на неопределённое время. Опасаясь, что строительство вообще не завершат, этой весной жители Зайсанского, Курчумского, Тарбагатайского и Жарминского районов, для которых эта трасса станет дорогой жизни в прямом смысле этого слова, обратились к депутату Сената Парламента РК от ВКО Ольге Булавкиной, которая направила депутатский запрос на имя заместителя премьер-министра РК Романа Скляра.

По информации, предоставленной сенатором, на тот момент объём выполненных работ на объекте реконструкции составлял лишь 29 %, тогда как срок сдачи объекта под ключ обозначен в договоре 22 июля 2022 года. И этот факт был подтверждён выданной государством гарантией. При этом за это время подрядчик получил в качестве аванса сумму 86 млрд тенге из 157 млрд, заложенных по проекту.

Помимо критики, сенатор Парламента РК внесла и ряд предложений, которые должны помочь в урегулировании сложившейся ситуации.

Давайте разбираться

Была создана специальная рабочая группа, которая и организовала все работы по восстановлению строительства республиканской трассы. На текущий момент, как сообщает пресс-служба «КазАвтоЖола», перед генеральным подрядчиком поставлена задача – сдать участок дороги протяжённостью 250 км до конца текущего года.

– Контракт со строительным консорциумом был подписан в 2017 году. Пару лет проводились работы по проектировке. После запуска работ по реконструкции практически на всех участках, а их 10, дорожно-строительные работы велись слабо, подрядчики отстали от утверждённых графиков производства работ, – отметил глава «КазАвтоЖола» Мейрхат Касымбаев. – Основная причина – ненадлежащая работа генеральных подрядчиков. Тогда строительный консорциум состоял из одной зарубежной (Китай) и одной отечественной компаний. С февраля текущего года вели переговоры с китайской компанией и «Эксимбанком». Пришли к соглашению, что работы будут завершены китайской компанией, генподрядчик намерен уже до конца года обеспечить проезд на большей части трассы. До конца 2023 нам предстоит сделать всё возможное для успешного завершения этого проекта. По оставшимся дорожным долгостроям также ведём системную работу.

На текущий момент на строительство дороги мобилизовано около 300 единиц спецтехники и более 400 дорожных рабочих. Причём 90 % дорожного персонала – это местные жители, которых намеренно обучили техническим специальностям.

Мосты и дороги

Однако работа в этой сфере не ограничивается лишь строительством этого важного, но далеко не единственного участка дорожного полотна на территории области. По сообщению заместителя руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО Айжан Рахимбаевой, в целом в 2022 году объём финансирования ремонтных работ на дорогах областного и районного значения и улицах населённых пунктов составляет 35,724 млрд тенге. На эти средства запланированы 122 проекта, из которых в текущем году должны завершить 114 участков на общую сумму 18,34 млрд тенге.

Весомая часть всего годового бюджета, отданного под расходы на дороги и трассы, направлена на строительство и реконструкцию мостов – 11,5 млрд тенге. Из них 10,2 млрд тенге предназначены для моста через Бухтарминское водохранилище, общая сумма строительства которого оценивается в 52,1 млрд тенге.

– На сегодняшний день обустроена строительная площадка, возведено два общежития для работников. Произведена отсыпка острова для сооружения двух опор на правом берегу, – отметила Айжан Рахимбаева. – Обустраивается причал для выгрузки стройматериалов, доставляемых водным транспортом. Строители завершили сооружение земляного полотна подъездной автодороги со стороны с. Курчум. Также запущены в работу две бетоносмесительные установки, и выполнено строительство временного моста (250 метров), а также площадка для строительства опор. Одновременно ведутся работы на левом берегу водохранилища, где располагается район Самар. Здесь уже построено 60 км временного моста, ведётся строительство подъездной автомобильной дороги. Задействовано 54 единицы техники и 117 человек личного состава.

Кроме того, в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» осуществляется ремонт двух мостов в посёлке Белоусовка Глубоковского района на общую сумму 267,7 млн тенге. И ещё двух мостов в Риддере на 37,5 млн тенге.

На ремонт и содержание дорог областного и районного значения предусмотрено в 2022 году 11,6 млрд тенге. На эти средства уже ведутся работы по среднему ремонту 201 км дорог областного и районного значения на общую сумму 5,6 млрд тенге. Работы по ремонту дорог районного значения проводятся также в рамках программы «Ауыл – ел бесігі». В целом в текущем году в порядок приведут 24,4 км дорог районного значения на сумму 682 млн тенге.

Ещё 704 млн тенге из средств областного бюджета направлено на ремонт 58 км дорог районного значения. По поручению акима ВКО Даниала Ахметова самым крупным проектом в этом направлении стал текущий ремонт автодороги Семей – Талица протяжённостью 32 км на сумму 500 млн тенге. В целом на содержание дорог областного значения в бюджете ВКО, а речь идёт о 3197 км пути, на 2022 год заложено 4,6 млрд тенге.

По всем направлениям

Из года в год увеличиваются объёмы финансирования ремонта дорог в городах, районах и сёлах ВКО. В этом году на это выделено 12,5 млрд тенге. Из них 991 млн тенге направлено на реконструкцию улиц.

Так, 256,4 млн тенге пойдут на реконструкцию автомобильной дороги от моста через Иртыш в районе острова Лопатино. На реконструкцию и модернизацию трамвайных путей в Усть-Каменогорске будет затрачено 434,5 млн тенге. По 100 млн тенге на каждый объект будут направлены средства для реконструкции улиц Белинского, Карбышева и Базовой в Усть-Каменогорске. В Семее на капитальный ремонт ул. Усть-Каменогорской с расширением дороги до четырёх полос предусмотрено 500 млн тенге.

На средний ремонт улиц в ВКО заложено 10,2 млрд тенге и ещё 1,03 млрд тенге – на текущий ремонт дорожного полотна.

Как сообщила Айжан Рахимбаева, в текущем году ремонтом планируется охватить 31 подъездную дорогу к населённым пунктам и объектам туризма, из которых 97 км – это дороги областного значения, 189 км – дороги районного значения. Дорожное полотно будут восстанавливать по направлениям: Дмитриевка – Бородулиха – Шемонаиха, Усть-Каменогорск – Таргын – Самарское, Курчум – Калжыр, Барлык Арасан – оз. Алаколь, начнётся средний ремонт трассы Октябрьская переправа – Алтайка – Ново-Хайрузовка, а также будут приведены в порядок подъездные дороги к сельским населённым пунктам.

В целом охват дорожно-ремонтными работами, включая дороги и улично-дорожную сеть, составит 548 км, из которых 286 км – дороги областного и районного значения, 262 км – улицы населённых пунктов.

При этом в приграничных районах планируется реализовать 37 проектов среднего ремонта дорог и улиц на общую сумму пять млрд тенге: Катон-Карагайский район – 7 проектов (37,5 км), Курчумский район – два проекта (16,5 км), Тарбагатайский район – 9 проектов (51 км), Урджарский район – 8 проектов (71 км), Бородулихинский район – пять проектов (32,5 км) и Шемонаихинский район – 6 проектов (11 км).

Екатерина Гуляева

Фото пресс-службы НК «КазАвтоЖол»