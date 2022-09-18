Происшествия

Не номер, а липа

18.09.2022
882

В областном центре в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Борышкер» полицейские задержали водителя автотранспорта с подложным государственным регистрационным номерным знаком.

Как выяснилось, за ним числится 39 административных правонарушений на сумму 1 050 609 тенге.

– К тому же водитель являлся лицом, не имеющим права на управление транспортным средством. Автомобиль был водворён на специализированную стоянку, – проинформировал исполняющий обязанности начальника Управления полиции г. Усть-Каменогорска подполковник полиции Орал Рыспаев.

Юрий Пааль

18.09.2022
882

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