Не номер, а липа

В областном центре в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Борышкер» полицейские задержали водителя автотранспорта с подложным государственным регистрационным номерным знаком.

Как выяснилось, за ним числится 39 административных правонарушений на сумму 1 050 609 тенге.

– К тому же водитель являлся лицом, не имеющим права на управление транспортным средством. Автомобиль был водворён на специализированную стоянку, – проинформировал исполняющий обязанности начальника Управления полиции г. Усть-Каменогорска подполковник полиции Орал Рыспаев.

Юрий Пааль