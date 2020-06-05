Не нарушая правил

Единое национальное тестирование в регионе пройдет под наблюдением сотрудников областной антикоррупционной службы (ДАПК).

В рамках проекта Adal bilim на базе сервисного центра «Антикор орталығы» состоялся прямой эфир с участием первого заместителя руководителя областной антикоррупционной службы Жигера Байдильдина и руководителя базового филиала Национального центра тестирования по ВКО Динары Мейргазиной. Они разъяснили правила проведения ЕНТ в текущем году.

Так, в рамках проекта Adal bilim, который реализуется согласно меморандуму о взаимном сотрудничестве между Агентством РК по противодействию коррупции и Министерством образования и науки РК по вопросам противодействия коррупции в системе образования, сотрудники антикоррупционной службы будут принимать участие в проведении ЕНТ в качестве наблюдателей.

– Миссией проекта Adal bilim является искоренение бытовой коррупции и повышение доверия граждан к системе образования, – отметил Жигер Байдильдин. – Основные направления работы проектного офиса – превенция коррупции и формирование добропорядочности в сферах дошкольного, среднего, технического и профессионального, высшего и послевузовского образования, науки, а также анализ нормативных правовых актов, регламентирующих эту сферу.

В январе 2020 года в рамках проекта сотрудники областной антикоррупционной службы и члены специальной мониторинговой группы принимали участие в качестве наблюдателей в Едином национальном тестировании. Тогда за три дня у 65 участников экзамена при входе изъяли сотовые телефоны, смарт-часы, наушники и шпаргалки. Они не были допущены к сдаче ЕНТ. Также во время тестирования 42 претендента удалены из аудиторий за использование запрещенных предметов во время экзамена, и, соответственно, их результаты были аннулированы.

Как сообщила Динара Мейргазина, летнее ЕНТ будет проходить традиционно, в бумажном варианте, с 20 июня по 5 июля.

С результатами январского, мартовского и августовского ЕНТ можно поступить в вуз на платной основе. С результатами июньского ЕНТ можно принять участие в конкурсе для присуждения государственных образовательных грантов и грантов местных исполнительных органов.

– Сейчас идут подготовительные мероприятия, – проинформировала она. – По новым правилам проведения ЕНТ 2020 года поступающий, у которого при входе и во время тестирования обнаружили запрещенные предметы, не допускается (аннулируется) на экзамен. Причем его также не допустят к последующим ЕНТ в текущем году. Такая же участь ждет и тех, кто привлёк вместо себя подставных лиц.

После завершения ЕНТ, до 25 августа текущего года, будет производиться анализ всех видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов, результаты тестирования и конкурса будут аннулированы.

– Бумажный сертификат не выдается, результаты разместят в личном кабинете тестируемого, – заключила Динара Мейргазина и пожелала всем выпускникам удачно сдать ЕНТ, не нарушая правил.

Ерик Абитов