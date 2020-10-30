Не нарушая кредо 

Герой этой публикации, Атынгазы Мадиев, неслучайно сфотографирован стоящим на тротуаре.Дело в том, что именно активная жизненная позиция этого человека несколько лет назад помогла добиться выделения средств на обустройство этого тротуара. Настойчивость ветерана, возможно, спасла чьи-то жизни.

К этой истории мы еще вернемся, а пока расскажем о жизненном пути нашего героя. Родился Атынгазы Мадиев 1 мая 1941 года в маленьком ауле на побережье Иртыша. Отец был призван на фронт и не вернулся, оказался в числе без вести пропавших солдат. У матери, которую звали Буки, остались на руках три сына и две дочери.

В те годы аул входил в состав небольшого колхоза, и чтобы прокормить детей, мать трудилась в нём без устали. По осени она собирала колоски, складывала в мешок и приносила домой. Дети оставались дома одни, и женщина просила присмотреть за ними соседей. Две сестры, которые были постарше братьев, рано вышли замуж.

– Мать решила, что я обязательно должен получить образование, – вспоминает Алтынгазы Мадиевич. – Когда меня приняли в первый класс, парт не было, и мы во время уроков сидели на глиняном полу. Первые три класса учился в школе аула Кулбай. Четвёртый класс – в Курчуме. С пятого по восьмой классы – в интернате села Куйган. Завершал обучение снова в Курчуме.

После успешного окончания школы он поступил в Семипалатинский зооветеринарный институт. Потом вернулся с дипломом зоотехника в родной район. Потекли, нет, помчались трудовые годы в животноводческой отрасли различных совхозов. Алтынгазы Мадиевич отлично помнит каждое событие тех лет.

Начинать ему пришлось в совхозе, директором которого был Олег Девятов. Сначала работал зоотехником, затем ему доверили должность управляющего фермой.

– Я многому научился у Девятова, – вспоминает Алтынгазы Мадиев. – Опыт, приобретённый под его началом, пригодился мне в дальнейшей работе.

В течение четырёх лет этот человек был директором совхоза «Черняховский» в Катон-Карагайском районе. Первым в совхозе использовал на полях поливную систему «Днепр». Благодаря этому смог вырастить богатый урожай хлеба. В тот год он был рекордный – 32 центнера с одного гектара.

Перед выходом на заслуженный отдых Алтынгазы Мадиев работал руководителем районного центра выплаты пенсий и пособий. Правда, до этого пришлось сначала основать с нуля эту организацию. В беседе ветеран сказал, что главным его кредо в работе всегда были справедливость, принципиальность и честность.

Этим и руководствовался, когда решил добиться строительства тротуара. Дело в том, что эта дорога ведёт к школе, поэтому по ней ходит много детей. В зимний период она оказывалась такой скользкой, что машины то и дело заносило на обочину, где шли люди.

– Было несколько случаев, когда дети и взрослые чудом избегали попадания под колёса автомобилей, – вспоминает ветеран. – Просто наблюдать за этим я не мог. Пошёл к ответственным лицам, разъяснил ситуацию. Понимание нашёл не сразу. Пришлось доказывать, убеждать. В конечном итоге, вопрос со строительством тротуара решился положительно.

И сейчас ветеран продолжает занимать активную жизненную позицию. В этом его уже не переменить.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район