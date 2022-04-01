Не наКЛИКать на приговор

Мессенджеры – самые популярные приложения для смартфонов, позволяющие мгновенно обмениваться сообщениями, аудиозаписями, фотографиями и другими мультимедиа. В Казахстане лишь в редких исключениях можно встретить человека, который ими не пользуется.

Однако не все пользователи знают, что некоторые вещи в мессенджере делать всё-таки не стоит. Какие действия могут повлечь за собой серьёзные последствия не только для вас, но и для окружающих, и даже привести к уголовной ответственности, разбирался корреспондент «Рудного Алтая».

Стоп-фейк

Как говорят специалисты по кибербезопасности, первое и самое главное, чего точно не следует делать в мессенджере, – распространять фейковые сообщения. Есть множество примеров, когда казахстанцы получали через приложения предупреждения о той или иной опасности. Самые яркие из них были на волне пандемии, большая масса ложных сообщений наблюдалась и во время январских событий. Не менее памятны случаи, связанные с рассылкой слухов о списании 90 процентов всех потребительских кредитов, снижении пенсионного возраста, о дефолте и дефиците продовольствия в Казахстане и многом другом. Обычно подобная информация выглядит весьма достоверной и не отличается по формату подачи от официальных источников. Вдобавок часто сами авторы таких сообщений ссылаются на «проверенные ресурсы и каналы связи». В итоге фейки разлетаются по Сети и попадают в групповые чаты. Вместе с тем самая главная ошибка, которую может совершить человек, получивший информацию из неофициального источника, в том числе через мессенджер, – отреагировать на провокацию и начать дальнейшее её распространение. Именно на это и рассчитывают злоумышленники.

Психологические трюки

Педагог-психолог Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева Нургуль Жарасбаева отметила, что, как правило, за той или иной рассылкой стоят разные люди и каждый из них преследует свою цель.

– Однозначно о причинах и целях таких людей ответить нельзя. Это может быть и желание проявить себя, самоутвердиться в обществе. Бывает, люди распространяют фейки, чтобы предупредить кого-то, внести свою лепту. А иногда и от желания быть как все – если человек видит, что большинство поддерживает ложную информацию, он хочет принадлежать к данному кругу лиц, – делится мнением психолог.

Нередко люди, узнавшие о якобы грядущей опасности или проблеме, впадают в панику. Нургуль Жарасбаева поделилась, как реагировать на подобные сообщения и обезопасить себя и своих близких.

– Главное – не создавать переполох, не пересылать сообщение друзьям и знакомым. В первую очередь необходимо обратиться к официальным источникам информации, поискать необходимые данные в государственных СМИ, ведь, как правило, достоверная информация поступает от государственных органов, которую транслируют СМИ, – сообщила она.

Сохранить благоразумие

К слову, распространение фейковой информации считается серьёзным преступлением, так как оно может повлечь за собой непредсказуемые последствия. По словам заместителя начальника следственного управления Департамента полиции ВКО Дениса Еримбесова, за распространение заведомо ложной информации, которая создаёт опасность нарушения общественного порядка или причинения вреда правам и законным интересам граждан, согласно статье 274 Уголовного кодекса РК, предусматривается наказание в виде штрафа до одной тысячи МРП, исправительных работ, ограничения или лишения свободы на срок до одного года.

– Мессенджер – приложение, с помощью которого происходит мгновенный обмен сообщениями между двумя объектами. В таком случае информация не является публичной. Однако если общение происходит в групповых чатах, это уже расценивается как социализированная переписка, и публикация какой-то ложной информации может в таком случае повлечь за собой уголовную ответственность, – рассказал подполковник полиции.

Кроме того, недопустимо оскорблять собеседника, особенно во время переписки в групповых чатах. Такое действие может быть уголовно наказуемым в соответствии со статьей 131 УК РК и наказывается штрафом в размере до 200 МРП либо исправительными работами в том же размере, привлечением к общественным работам на срок до 180 часов.

К слову, знали ли вы, что добавлять человека в групповой чат без его согласия тоже не совсем законно? Будучи включенным в группу с другими людьми, номер телефона пользователя становится видимым, а другие абоненты получают доступ к именам друг друга и даже фотографиям. Помимо этого, противозаконным и неэтичным является раскрытие персональных данных о другом человеке посредством скриншотов, аудиозаписей и иных мультимедиа.

– Личные данные охраняются Конституцией Республики Казахстан, согласно которой личность неприкосновенна. Поэтому не стоит отправлять скриншоты, на которых есть важные данные о другом человеке, в том числе адреса, пароли, данные банковских карт. Стоит воздержаться от отправки аудиозаписей и фотографий, которые сопряжены с чьей-то личной жизнью. Это подрывает неприкосновенность частной жизни человека. Перед распространением подобных данных необходимо получить согласие. В ином случае пострадавший может обратиться в правоохранительные органы, – сообщил заместитель начальника следственного управления Департамента полиции ВКО.

Храните ваши денежки

Ещё одна опасность, которую таит в себе использование мессенджера, – сообщения со ссылками на сторонние сайты. Специалисты по кибербезопасности категорически не рекомендуют переходить на незнакомые сайты, особенно если вам сулят выигрыш в лотерее или розыгрыше, сомнительную скидку или обещают рассказать что-то интересное. Такие сообщения распространяются мошенниками.

По данным сайта stopfake.kz, подобных обманов пруд пруди. К примеру, совсем недавно в WhatsApp среди пользователей распространялась ссылка на опрос, который якобы проводит отечественная авиакомпания в честь своего 20-летия. На странице было сказано, что участники могут получить 100 тысяч тенге в качестве приза. Однако на официальном сайте авиакомпании не было никаких упоминаний о розыгрыше подобного рода. Такой вид интернет-мошенничества называется фишингом. С его помощью злоумышленники получают доступ к персональной информации пользователей, данным банковских карт, логинам и паролям от различных аккаунтов.

Если же ваш знакомый присылает ссылку, возможно, его взломали. Уточните, зачем он прислал её, что в ней и так далее. Как правило, спам рассылается автоматически, и ответа на вопрос вы не дождётесь. Если же вы случайно перешли по ссылке и попали на неизвестный вам сайт, ничего не подтверждайте и не устанавливайте дополнительные приложения или программы.

Особой бдительности, по словам специалистов, требуют сообщения с ошибками и опечатками, с просьбой предоставить персональную информацию – ФИО, дату рождения, название почты, пароли и реквизиты, предлагающие активировать какую-либо опцию, сообщающие о необходимости внести оплату, например за пользование мессенджером, содержащие призыв к пересылке.

Кроме того, не рекомендуется загружать незнакомые файлы, пришедшие от ваших собеседников, – в них могут оказаться вирусы, которые смогут прослушивать ваши звонки, читать сообщения и перехватывать коды безопасности. Даже при загрузке файлов от знакомых собеседников необходимо соблюдать внимательность.

Подполковник полиции Денис Еримбесов советует пользователям мессенджера – избегать дистанционных контактов с незнакомыми людьми, не совершать покупки через непроверенные приложения, не отправлять в WhatsApp и иные мессенджеры данные своих платёжных карт, никому не сообщать секретный код, который может прийти в SMS-сообщении, тщательно проверять поступающую информацию. Именно так вы сможете уберечь себя от различных мошеннических действий.

Дарья Антон

Коллаж Анны Ерёминой