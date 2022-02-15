Не надейтесь на авось

Мужчины чаще женщин игнорируют первые признаки онкологии, подвергая себя опасности, констатируют онкологи Восточного Казахстана.

В регионе продолжается декадник по профилактике и раннему выявлению онкологических заболеваний. В череде тематических мероприятий состоялся прямой эфир заведующего отделением онкоурологии и хирургии областного онкоцентра Хусана Умурзакова.

Онкология, по его словам, является одним из самых опасных заболеваний, однако при своевременной диагностике она достаточно хорошо реагирует на терапию. Благодаря этому, всегда есть шанс на выздоровление.

Как показывает практика, женщины обычно более бдительны, чем мужчины, в том, что касается профилактических осмотров и скринингов.

– Многие мужчины из-за своей занятости не успевают обратиться к доктору вовремя, относятся к здоровью пренебрежительно, не обращая внимания на возникновение некоторых симптомов, которые могут являться первыми тревожными звоночками не только соматических, но и раковых заболеваний. К примеру, злокачественные образования предстательной железы в структуре раковых заболеваний находятся на четвёртом месте, – сообщил Хусан Умурзаков.

Раз в год проходить обследование у врача-уролога медик рекомендует всем мужчинам, особенно старше 50 лет, а также тем, у кого имеется наследственная предрасположенность к онкологии.

Спикер напомнил, что в ВКО Многопрофильном центре онкологии и хирургии внедрены самые передовые технологии диагностики и лечения различных видов онкологических заболеваний, в том числе рака простаты.

– Сегодня мы проводим нервосберегающуюпростатэктомию, что позволяет сохранить у пациента эректильную функцию. Все хирургические манипуляции малоинвазивны, проводятся эндовидеохирургическим способом. После такой операции пациент в короткий срок восстанавливается и возвращается к привычному образу жизни, – говорит врач.

По его словам, ошибочно полагать, что урологи занимаются только «мужскими» заболеваниями. Врачи этого профиля лечат заболевания почек, мочевого пузыря и у женщин.

– Если у вас есть жалобы на боли в поясничной области, внизу живота, наблюдаются примеси крови в моче, то необходимо немедленно обратиться к урологу. Многие стесняются этой проблемы, запускают её, но, как известно, болезнь проще предупредить, чем лечить, – отметил Хусан Умурзаков.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы ВКО МЦОиХ