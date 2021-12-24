Антикоррупционная служба Восточно-Казахстанской области призывает граждан проявить нулевую терпимость к ставшим известным им фактам коррупции.

По данным ведомства, с 2020 года в стране введена новая дифференцированная система поощрения граждан, сообщивших о коррупционных фактах. Аналогичная система поощрения информаторов также успешно применяется в Германии, США, Великобритании.

В настоящее время за сообщение о коррупционном правонарушении, по которому сумма взятки или причинённого ущерба не превышает 1000 МРП, вознаграждение, в зависимости от тяжести совершённого преступления, составляет до 100 МРП.

За сообщение о факте коррупции с ущербом более 1000 МРП вознаграждение составляет 10 процентов, но не более 4000 МРП.

Так, с начала текущего года в Восточно-Казахстанской области поощрены шестеро граждан, сообщивших в областную Антикоррупционную службу о фактах коррупции.

При этом максимальный размер вознаграждения в текущем году составил 4 млн тенге, минимальный – 138 900 тенге.

– Поощрение граждан осуществляется в случае, если информация, представленная лицом, соответствует действительности или помогла компетентным органам в выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании коррупционного правонарушения, – уточнили в ведомстве.

Защита лиц, сообщивших о факте коррупции, осуществляется в соответствии с нормами Закона РК «О противодействии коррупции». При этом лицо, сообщившее о таких случаях, не только поощряется денежными средствами, но и находится под защитой государства. Информация о таком человеке является государственным секретом.

Марк Касымов